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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл: обзор матча 20 января 2024
Куинз Парк Рейнджерс
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 0
Завершен
Миллуолл
27'
И. Хаир
85'
С. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
Замена
Z. Larkeche
️️️️
И. Хаир
90'
+3
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
С. Армстронг
89'
85'
Желтая карточка
З. Флемминг
ГОЛ! 2:0!
С. Армстронг
85'
Замена
А. Адома
️️️️
К. Уиллок
84'
68'
Замена
Д. Танганга
️️️️
Б. Нортон-Каффи
67'
Замена
М. Уоллес
️️️️
Д. Брайан
56'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
К. Нисбет
32'
Желтая карточка
Б. Митчелл
ГОЛ! 1:0!
И. Хаир
Пас отдал
К. Уиллок
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
11
Пол Смит
ПВ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К)
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
30
Lorent Talla
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
34
Rafferty Pedder
ЦП
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
24
Каспер Де Норре
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
3-3-2-2
31
Бегович
3
Пал
27
Кук
4
Каннон
6
Кларк-Салтер
4
Коулбэк
26
Филд
10
Хаир
11
Смит
22
Армстронг
13
Дайкс
3-2-2-1-2
20
Шаркич
18
Нортон-Каффи
45
Хардинг
5
Купер
20
МакНамара
23
Брайан
10
Хонимэн
16
Митчелл
9
Флемминг
15
Нисбет
20
Уотмор
10
Хаир
3
3
10
Хаир
Уиллок
37
Адома
37
Адома
Уиллок
22
Армстронг
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
22
Армстронг
16
Уиллок
16
Уиллок
18
Нортон-Каффи
5
Танганга
5
Танганга
18
Нортон-Каффи
23
Брайан
3
Уоллес
3
Уоллес
23
Брайан
15
Нисбет
47
Лонгман
47
Лонгман
15
Нисбет
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
1
Джо Уолш
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
30
Lorent Talla
ЦП
34
Rafferty Pedder
ЦП
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Kamarl Grant
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
24
Каспер Де Норре
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
30
Lorent Talla
ЦП
34
Rafferty Pedder
ЦП
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Kamarl Grant
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
24
Каспер Де Норре
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
2
Всего ударов по воротам
12
2
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
8
Офсайды
1
4
Количество передач
394
459
Сейвы
0
3
Точность передач %
71
71
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.21
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Robert Madley, England
Стадион:
Лофтус Роуд
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