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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Плимут Аргайл
Хаддерсфилд Таун - Плимут Аргайл: обзор матча 13 января 2024
Хаддерсфилд Таун
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
38'
Д. Корома
12'
М. Уиттакер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Плимут Аргайл
90'
Замена
M. Butcher
️️️️
J. Houghton
87'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
Р. Харди
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Корома
78'
75'
Желтая карточка
А. Рэнделл
66'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Б. Мамба
66'
Замена
А. Рэнделл
️️️️
К. Кесслер-Хейден
65'
Замена
М. Миллер
️️️️
К. Райт
64'
Желтая карточка
Э. Филлипс
62'
Желтая карточка
К. Азар
Желтая карточка
С. Томас
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Корома
Пас отдал
С. Томас
38'
26'
Желтая карточка
К. Райт
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Уиттакер
Пас отдал
Б. Мамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
6
Алекс Матос
ПВ
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
4
Jordan Houghton
(К)
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
13
Giosue Bellagambi
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
11
Michael Stone
ЦП
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
18
M. Butcher
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
4
Адам Рэнделл
ОП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Мустафа Бунду
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
3-4-2-1
21
Николлс
7
Джексон
12
Лис
6
Хелик
18
Касуму
15
Спенсер
6
Хогг
5
Радони
6
Матос
42
Томас
37
Корома
4-3-1-2
23
Азар
19
Мамба
17
Скарр
20
Кесслер-Хейден
4
Филлипс
24
Гьяби
23
Райт
4
7
Уиттакер
39
Харди
22
Гэллоуэй
37
Корома
94
Диарра
94
Диарра
37
Корома
4
18
18
4
20
Кесслер-Хейден
4
Рэнделл
4
Рэнделл
20
Кесслер-Хейден
19
Мамба
8
Эдвардс
8
Эдвардс
19
Мамба
23
Райт
19
Миллер
19
Миллер
23
Райт
39
Харди
19
Уэйн
19
Уэйн
39
Харди
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Плимут Аргайл
13
Giosue Bellagambi
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
11
Michael Stone
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
25
Каллум Бертон
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
7
Мустафа Бунду
ПВ
17
Tyreik Wright
ЦФ
Остались в запасе
13
Giosue Bellagambi
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
11
Michael Stone
ЦП
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
7
Мустафа Бунду
ПВ
17
Tyreik Wright
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Плимут Аргайл
1
4
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
16
Офсайды
2
2
Количество передач
543
327
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
66
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.72
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Главный судья:
Tom Nield, England
Стадион:
John Smith's Stadium, Huddersfield
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