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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд: обзор матча 14 января 2024
Куинз Парк Рейнджерс
14.01.2024, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
77'
Л. Дайкс
60'
Д. Ливермор
65'
Д. Ливермор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд
85'
Замена
Т. Инс
️️️️
Р. Хили
Замена
А. Доззел
️️️️
С. Филд
85'
Замена
Z. Larkeche
️️️️
Д. Кларк-Салтер
85'
ГОЛ! 1:2!
Л. Дайкс
77'
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
Д. Коулбэк
70'
Замена
П. Смит
️️️️
И. Хаир
70'
70'
Замена
М. Райович
️️️️
Я. Асприлья
69'
Замена
Р. Портеус
️️️️
М. Мартинс
69'
Замена
М. Поллок
️️️️
Д. Ливермор
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ливермор
Пас отдал
Я. Асприлья
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ливермор
Пас отдал
М. Мартинс
49'
Желтая карточка
Т. Деле-Баширу
45'
Желтая карточка
У. Худт
Желтая карточка
Д. Коулбэк
39'
Желтая карточка
К. Пал
23'
20'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Желтая карточка
С. Филд
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Куинз Парк Рейнджерс
32
Matteo Salamon
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
52
Aidan Coyne
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
43
Джек Гривз
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
3-3-2-2
31
Бегович
3
Пал
2
Данн
4
Каннон
26
Филд
4
Коулбэк
6
Кларк-Салтер
16
Уиллок
10
Хаир
22
Армстронг
13
Дайкс
4-1-2-2-1
29
Хамер
2
Эндрюс
22
Сьерральта
29
Худт
3
Моррис
8
Ливермор
20
Деле-Баширу
30
Чакветадзе
22
Асприлья
11
Мартинс
9
Хили
6
Кларк-Салтер
3
3
6
Кларк-Салтер
26
Филд
21
Доззел
21
Доззел
26
Филд
4
Коулбэк
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
4
Коулбэк
10
Хаир
11
Смит
11
Смит
10
Хаир
11
Мартинс
5
Портеус
5
Портеус
11
Мартинс
9
Хили
10
Инс
10
Инс
9
Хили
8
Ливермор
6
Поллок
6
Поллок
8
Ливермор
22
Асприлья
9
Райович
9
Райович
22
Асприлья
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Уотфорд
32
Matteo Salamon
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
26
Даниэль Бахман
ВР
52
Aidan Coyne
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
43
Джек Гривз
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
32
Matteo Salamon
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
52
Aidan Coyne
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
43
Джек Гривз
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд
3
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
17
13
Офсайды
2
1
Количество передач
437
378
Сейвы
0
6
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.43
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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