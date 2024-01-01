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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити: обзор матча 01 января 2024
Шеффилд Уэнсдэй
01.01.2024, понедельник, 20:15
Англия. Чемпионшип, 26 тур
3 : 1
Завершен
Халл Сити
49'
M. Johnson
55'
Д. Гассама
72'
Д. Виндасс
76'
С. Твайн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити
Желтая карточка
M. Wilks
90'
+3
89'
Желтая карточка
Р. Слатер
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
Б. Беннэн
86'
Замена
M. Wilks
️️️️
А. Мусаба
86'
85'
Желтая карточка
Д. Гривз
76'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Твайн
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Виндасс
74'
Замена
М. Диаби
️️️️
П. Валентин
74'
ГОЛ! 3:0!
Д. Виндасс
72'
Желтая карточка
П. Валентин
62'
61'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
О. Туфан
Желтая карточка
Л. Палмер
60'
57'
Желтая карточка
С. Твайн
ГОЛ! 2:0!
Д. Гассама
Пас отдал
M. Johnson
55'
ГОЛ! 1:0!
M. Johnson
Пас отдал
Э. Флетчер
49'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
B. Cadamarteri
46'
46'
Замена
С. Кристи
️️️️
Ш. МакЛафлин
46'
Замена
С. Твайн
️️️️
А. Коннолли
45'
+1
Желтая карточка
Э. Джонс
39'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Д. Эйнга-Локило
35'
Красная карточка
Т. Мортон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
23
Джейди Гассама
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
34
Joey Phuthi
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
44
Мохамед Диаби
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
8
Гарри Воган
АП
10
Скотт Твайн
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
2-4-2-2
1
5
Бернард
2
Валентин
28
10
Беннэн
11
2
Палмер
10
Виндасс
49
Мусаба
20
23
Гассама
4-1-2-1-2
13
Ингрэм
2
Койл
15
МакЛафлин
3
Гривз
5
Джонс
27
Слатер
23
Мортон
11
Туфан
98
Эйнга-Локило
19
Делап
10
Коннолли
10
Беннэн
19
Бакинсон
19
Бакинсон
10
Беннэн
2
Валентин
44
Диаби
44
Диаби
2
Валентин
49
Мусаба
12
12
49
Мусаба
11
11
Флетчер
11
Флетчер
11
10
Виндасс
14
Смит
14
Смит
10
Виндасс
15
МакЛафлин
29
Кристи
29
Кристи
15
МакЛафлин
98
Эйнга-Локило
5
Доэрти
5
Доэрти
98
Эйнга-Локило
10
Коннолли
10
Твайн
10
Твайн
10
Коннолли
11
Туфан
17
Саядманеш
17
Саядманеш
11
Туфан
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Халл Сити
32
Девис Васкес
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
34
Joey Phuthi
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
8
Гарри Воган
АП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
34
Joey Phuthi
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
8
Гарри Воган
АП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити
3
1
4
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
4
Нарушения
13
13
Офсайды
0
1
Количество передач
541
325
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.96
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Hillsborough Stadium, Sheffield
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