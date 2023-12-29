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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Сток Сити
Уотфорд - Сток Сити: обзор матча 29 декабря 2023
Уотфорд
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
15'
Д. Ливермор
34'
Р. Ммае
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Сток Сити
Желтая карточка
Д. Моррис
80'
Замена
Ф. Сьерральта
️️️️
Д. Ливермор
78'
Замена
М. Поллок
️️️️
Г. Чакветадзе
78'
Замена
Р. Эндрюс
️️️️
Я. Асприлья
73'
Желтая карточка
Г. Чакветадзе
72'
72'
Замена
Уэсли
️️️️
Р. Ммае
72'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Б. Пирсон
67'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
В. Бюргер
58'
Замена
К. Хувер
️️️️
Ж. Тчамадеу
Замена
Э. Кайембе
️️️️
И. Коне
58'
Замена
М. Райович
️️️️
М. Мартинс
57'
Красная карточка
В. Байо
52'
Желтая карточка
Д. Ливермор
45'
+4
Желтая карточка
И. Коне
42'
34'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ммае
ГОЛ! 1:0!
Д. Ливермор
Пас отдал
Р. Портеус
15'
14'
Желтая карточка
Ж. Тчамадеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Вутер Бюргер
(К)
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
10
Томас Инс
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
43
Джек Гривз
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
Сток Сити
1
Tommy Simkin
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
3-1-3-2-1
29
Хамер
3
Моррис
29
Худт
5
Портеус
8
Ливермор
20
Деле-Баширу
30
Чакветадзе
8
Коне
11
Мартинс
22
Асприлья
15
Байо
3-4-2-1
1
Бонхэм
22
Тчамадеу
15
Макнелли
5
Роуз
15
Томпсон
18
Бюргер
10
Ба
4
Пирсон
7
Видигаль
29
Хакшабанович
8
Ммае
8
Ливермор
22
Сьерральта
22
Сьерральта
8
Ливермор
22
Асприлья
2
Эндрюс
2
Эндрюс
22
Асприлья
8
Коне
39
Кайембе
39
Кайембе
8
Коне
30
Чакветадзе
6
Поллок
6
Поллок
30
Чакветадзе
11
Мартинс
9
Райович
9
Райович
11
Мартинс
22
Тчамадеу
25
Хувер
25
Хувер
22
Тчамадеу
4
Пирсон
14
Джонсон
14
Джонсон
4
Пирсон
18
Бюргер
8
Бэйкер
8
Бэйкер
18
Бюргер
8
Ммае
7
Уэсли
7
Уэсли
8
Ммае
Остались в запасе
Уотфорд
Сток Сити
26
Даниэль Бахман
ВР
10
Томас Инс
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
43
Джек Гривз
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Tommy Simkin
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
31
Sol Sidibe
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
10
Томас Инс
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
43
Джек Гривз
ЦФ
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
31
Sol Sidibe
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Уотфорд - Сток Сити
4
1
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
10
Офсайды
2
2
Количество передач
449
527
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.82
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Scott Oldham, England
Стадион:
Викарэйдж Роад
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