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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Шеффилд Уэнсдэй
Ковентри - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 26 декабря 2023
Ковентри
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
20'
Т. Сакамото
89'
Т. Сакамото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Шеффилд Уэнсдэй
Красная карточка
Л. Китчинг
90'
+6
90'
+6
Красная карточка
Б. Диаби
ГОЛ! 2:0!
Т. Сакамото
Пас отдал
К. Палмер
89'
Замена
Э. Симмс
️️️️
К. О'Харе
85'
79'
Замена
П. Валентин
️️️️
Л. Палмер
79'
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
У. Волкс
79'
Замена
Д. Гассама
️️️️
А. Фамево
70'
Желтая карточка
А. Фамево
Замена
Д. Дасилва
️️️️
Д. Бидуэлл
68'
Замена
К. Палмер
️️️️
М. Гудден
67'
61'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
G. Byers
Желтая карточка
Д. Латибодье
55'
22'
Замена
А. Мусаба
️️️️
К. Патерсон
ГОЛ! 1:0!
Т. Сакамото
Пас отдал
Х. Райт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
24
Мэттью Гудден
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
George Byers
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
34
Joey Phuthi
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
49
Антони Мусаба
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
3-2-1-2-2
40
Коллинс
22
Латибодье
4
Томас
15
Китчинг
21
Бидуэлл
27
ван Эвейк
28
Экклз
17
О'Харе
7
Сакамото
24
Гудден
11
Райт
4-5-1
1
14
Фамево
5
Бернард
4
Диаби
13
Патерсон
28
6
Волкс
7
2
Палмер
10
Беннэн
11
21
Бидуэлл
12
Дасилва
12
Дасилва
21
Бидуэлл
17
О'Харе
9
Симмс
9
Симмс
17
О'Харе
24
Гудден
45
Палмер
45
Палмер
24
Гудден
2
Палмер
2
Валентин
2
Валентин
2
Палмер
6
Волкс
19
Бакинсон
19
Бакинсон
6
Волкс
13
Патерсон
49
Мусаба
49
Мусаба
13
Патерсон
7
11
Флетчер
11
Флетчер
7
14
Фамево
23
Гассама
23
Гассама
14
Фамево
Остались в запасе
Ковентри
Шеффилд Уэнсдэй
13
Бен Уилсон
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
32
Девис Васкес
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
34
Joey Phuthi
ЦЗ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
34
Joey Phuthi
ЦЗ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Ковентри - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
1
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
6
12
Офсайды
1
0
Количество передач
544
383
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.22
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Coventry Building Society Arena, Coventry
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