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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Сток Сити
Бирмингем Сити - Сток Сити: обзор матча 26 декабря 2023
Бирмингем Сити
26.12.2023, вторник, 20:15
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 3
Завершен
Сток Сити
69'
Д. Стэнсфилд
12'
Д. Томпсон
31'
Л. Гуч
53'
А. Видигаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Сток Сити
86'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
А. Видигаль
Замена
Г. Гарднер
️️️️
И. Суньич
78'
Замена
О. Бурк
️️️️
Д. Стэнсфилд
77'
Замена
К. Андерсон
️️️️
С. Дембеле
77'
70'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Р. Ммае
70'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
В. Бюргер
ГОЛ! 1:3!
Д. Стэнсфилд
69'
Замена
A. Matnez
️️️️
К. Миеси
67'
Замена
Т. Робертс
️️️️
М. Робертс
57'
57'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Л. Гуч
53'
ГОЛ! 0:3!
А. Видигаль
Пас отдал
В. Бюргер
51'
Желтая карточка
Ж. Тчамадеу
34'
Желтая карточка
А. Видигаль
Желтая карточка
Ж. Бакуна
33'
31'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гуч
Пас отдал
Р. Ммае
Желтая карточка
К. Миеси
12'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
7
Линден Гуч
(К)
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
47
Josh Home
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Сток Сити
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Радди
45
Лонгело
4
Робертс
28
Сэндерсон
4
Айву
26
Суньич
8
Джеймс
23
Миеси
7
Бакуна
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
4-3-1-2
1
Бонхэм
25
Хувер
15
Макнелли
22
Тчамадеу
5
Роуз
18
Бюргер
10
Ба
15
Томпсон
7
Видигаль
8
Ммае
7
Гуч
23
Миеси
11
11
23
Миеси
26
Суньич
20
Гарднер
20
Гарднер
26
Суньич
4
Робертс
19
Робертс
19
Робертс
4
Робертс
23
Дембеле
21
Андерсон
21
Андерсон
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
7
Бурк
7
Бурк
28
Стэнсфилд
7
Видигаль
14
Джонсон
14
Джонсон
7
Видигаль
18
Бюргер
4
Пирсон
4
Пирсон
18
Бюргер
7
Гуч
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
7
Гуч
8
Ммае
34
Гэйл
34
Гэйл
8
Ммае
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Сток Сити
13
Нил Этеридж
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
47
Josh Home
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
47
Josh Home
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Бирмингем Сити - Сток Сити
2
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
12
Офсайды
1
3
Количество передач
395
397
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.58
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Gavin Ward, England
Стадион:
Сент-Эндрюс
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