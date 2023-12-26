Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 26 декабря 2023
Миллуолл
26.12.2023, вторник, 16:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
45+3'
Т. Брэдшоу
90+1'
М. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
М. Уоллес
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
М. Уоллес
90'
+1
Замена
Д. МакНамара
️️️️
Б. Нортон-Каффи
88'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. Уотмор
83'
Замена
К. Нисбет
️️️️
А. Эмаху
83'
79'
Замена
А. Адома
️️️️
П. Смит
75'
Желтая карточка
И. Хаир
Замена
З. Флемминг
️️️️
Т. Брэдшоу
71'
Замена
М. Уоллес
️️️️
Д. Брайан
71'
63'
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
Z. Larkeche
63'
Замена
Р. Каннон
️️️️
Д. Данн
ГОЛ! 1:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Д. Сэйвилл
45'
+3
Желтая карточка
Д. Хонимэн
44'
37'
Желтая карточка
П. Смит
Желтая карточка
А. Эмаху
32'
9'
Желтая карточка
Д. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К)
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
11
Пол Смит
ПВ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
9
Зиан Флемминг
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
4-3-1-2
20
Шаркич
23
Брайан
45
Хардинг
5
Купер
18
Нортон-Каффи
10
Хонимэн
18
Леонард
6
Сэйвилл
10
Эмаху
20
Уотмор
9
Брэдшоу
4-3-2-1
31
Бегович
29
Какай
2
Данн
3
3
Пал
6
Кларк-Салтер
21
Доззел
26
Филд
11
Смит
10
Хаир
13
Дайкс
23
Брайан
3
Уоллес
3
Уоллес
23
Брайан
18
Нортон-Каффи
20
МакНамара
20
МакНамара
18
Нортон-Каффи
20
Уотмор
11
Эсс
11
Эсс
20
Уотмор
9
Брэдшоу
9
Флемминг
9
Флемминг
9
Брэдшоу
10
Эмаху
15
Нисбет
15
Нисбет
10
Эмаху
2
Данн
4
Каннон
4
Каннон
2
Данн
3
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
3
11
Смит
37
Адома
37
Адома
11
Смит
Остались в запасе
Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
16
Крис Уиллок
ЛВ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
16
Крис Уиллок
ЛВ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
3
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
12
Офсайды
3
3
Количество передач
306
550
Сейвы
1
1
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.56
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+