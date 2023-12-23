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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Миллуолл
Сток Сити - Миллуолл: обзор матча 23 декабря 2023
Сток Сити
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 0
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Миллуолл
90'
+1
Замена
А. Эмаху
️️️️
Д. Хонимэн
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Д. Лорент
83'
79'
Желтая карточка
У. Хардинг
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
А. Видигаль
75'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
В. Бюргер
75'
70'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
З. Флемминг
70'
Замена
Д. МакНамара
️️️️
Б. Нортон-Каффи
66'
Желтая карточка
Д. Купер
62'
Замена
Д. Брайан
️️️️
М. Уоллес
62'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
К. Нисбет
Замена
Ж. Тчамадеу
️️️️
М. Лери
54'
Замена
Д. Ба
️️️️
Д. Джонсон
54'
Желтая карточка
М. Роуз
47'
18'
Желтая карточка
Б. Митчелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
29
Джош Лорент
(К)
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
8
Райан Ммае
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К)
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Сток Сити
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
11
Ромен Эсс
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
3-3-2-2
1
Бонхэм
15
Макнелли
5
Роуз
25
Хувер
18
Бюргер
29
Лорент
14
Джонсон
7
Видигаль
7
Лери
7
Гуч
8
Ммае
4-4-1-1
20
Шаркич
18
Нортон-Каффи
5
Купер
3
Уоллес
45
Хардинг
16
Митчелл
10
Хонимэн
18
Леонард
6
Сэйвилл
9
Флемминг
15
Нисбет
7
Лери
22
Тчамадеу
22
Тчамадеу
7
Лери
14
Джонсон
10
Ба
10
Ба
14
Джонсон
29
Лорент
8
Бэйкер
8
Бэйкер
29
Лорент
18
Бюргер
15
Томпсон
15
Томпсон
18
Бюргер
7
Видигаль
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
7
Видигаль
3
Уоллес
23
Брайан
23
Брайан
3
Уоллес
18
Нортон-Каффи
20
МакНамара
20
МакНамара
18
Нортон-Каффи
10
Хонимэн
10
Эмаху
10
Эмаху
10
Хонимэн
9
Флемминг
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Флемминг
15
Нисбет
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
15
Нисбет
Остались в запасе
Сток Сити
Миллуолл
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
11
Ромен Эсс
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
11
Ромен Эсс
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Сток Сити - Миллуолл
1
3
Всего ударов по воротам
20
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
16
Офсайды
1
2
Количество передач
442
393
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
73
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
11
0
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.17
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Geoff Eltringham, England
Стадион:
bet365 Stadium, Stoke
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