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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 17 декабря 2023
Вест Бромвич
17.12.2023, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
35'
Б. Томас-Асанте
12'
Л. Гуч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
Замена
Д. Моламби
️️️️
А. Моуатт
87'
Желтая карточка
Т. Феллоус
83'
Замена
Пипа
️️️️
Й. Сармиенто
77'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
Г. Диангана
72'
69'
Замена
А. Видигаль
️️️️
Р. Ммае
68'
Замена
Уэсли
️️️️
Д. Ба
61'
Желтая карточка
В. Бюргер
Желтая карточка
К. Бартли
45'
+3
Желтая карточка
О. Йокушлу
44'
ГОЛ! 1:1!
Б. Томас-Асанте
35'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гуч
Пас отдал
Д. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
17
Джед Уоллес
(К)
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
29
Джош Лорент
(К)
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
Сток Сити
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
8
Nikola Jojić
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
4-4-1-1
1
Палмер
22
Таунсенд
5
Бартли
4
Кипр
2
Ферлонг
5
Йокушлу
19
Диангана
17
Уоллес
20
Моуатт
16
Сармиенто
23
Томас-Асанте
3-5-2
1
Бонхэм
25
Хувер
5
Роуз
15
Макнелли
15
Томпсон
10
Ба
29
Лорент
14
Джонсон
18
Бюргер
7
Гуч
8
Ммае
16
Сармиенто
2
Пипа
2
Пипа
16
Сармиенто
20
Моуатт
8
Моламби
8
Моламби
20
Моуатт
19
Диангана
18
Феллоус
18
Феллоус
19
Диангана
8
Ммае
7
Видигаль
7
Видигаль
8
Ммае
10
Ба
7
Уэсли
7
Уэсли
10
Ба
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
8
Nikola Jojić
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
8
Nikola Jojić
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
3
1
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
3
8
Количество передач
288
149
Сейвы
0
1
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.22
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
The Hawthorns, West Bromwich
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