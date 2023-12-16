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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Блэкберн
Саутгемптон - Блэкберн: обзор матча 16 декабря 2023
Саутгемптон
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
4 : 0
Завершен
Блэкберн
44'
С. Эдози
64'
С. Армстронг
90+7'
С. Мара
90+9'
К. Алькарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Блэкберн
90'
+10
Желтая карточка
Х. Картер
ГОЛ! 4:0!
К. Алькарас
90'
+9
ГОЛ! 3:0!
С. Мара
Пас отдал
Р. Фрейзер
90'
+7
Пенальти не реализован!
К. Алькарас
86'
Желтая карточка
Д. Арибо
76'
Замена
С. Мара
️️️️
А. Армстронг
76'
Замена
К. Алькарас
️️️️
С. Армстронг
76'
70'
Замена
Л. Трэвис
️️️️
А. Уортон
67'
Желтая карточка
С. Шмодикс
Желтая карточка
У. Смоллбоун
67'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Т. Харвуд-Беллис
66'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
Ф. Даунс
66'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
С. Эдози
65'
ГОЛ! 2:0!
С. Армстронг
Пас отдал
Ф. Даунс
64'
58'
Замена
Г. Леонард
️️️️
С. Тронстад
58'
Замена
Д. Гаррет
️️️️
Э. Моран
55'
Вторая желтая
К. Бриттан
ГОЛ! 1:0!
С. Эдози
Пас отдал
Д. Бри
44'
Желтая карточка
Ф. Даунс
37'
26'
Желтая карточка
К. Бриттан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
11
Сэмми Шмодикс
(К)
АП
23
Энди Моран
АП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
19
Зак Гилсенан
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Найл Эннис
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
4-4-1-1
31
Базуну
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
14
Бри
2
Уокер-Питерс
4
Даунс
17
Армстронг
18
Арибо
12
Смоллбоун
23
Эдози
10
Армстронг
3-2-2-3
1
Вальстедт
5
Хилл
17
Картер
16
Уортон
2
Бриттан
3
Пикеринг
20
Уортон
6
Тронстад
11
Шмодикс
23
Моран
10
Сигурдссон
4
Харвуд-Беллис
5
Стивенс
5
Стивенс
4
Харвуд-Беллис
4
Даунс
19
Чарльз
19
Чарльз
4
Даунс
17
Армстронг
24
Алькарас
24
Алькарас
17
Армстронг
23
Эдози
10
Фрейзер
10
Фрейзер
23
Эдози
10
Армстронг
14
Мара
14
Мара
10
Армстронг
20
Уортон
27
Трэвис
27
Трэвис
20
Уортон
23
Моран
30
Гаррет
30
Гаррет
23
Моран
6
Тронстад
9
Леонард
9
Леонард
6
Тронстад
Остались в запасе
Саутгемптон
Блэкберн
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
19
Зак Гилсенан
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Че Адамс
ЦФ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
19
Зак Гилсенан
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Саутгемптон - Блэкберн
3
1
3
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
0
Нарушения
5
6
Офсайды
1
0
Количество передач
394
141
Сейвы
2
3
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.65
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Graham Scott, England
Стадион:
Сент-Мэри
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