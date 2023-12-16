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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 16 декабря 2023
Миллуолл
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
57'
Б. Нортон-Каффи
90+7'
Д. Бургзорг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Бургзорг
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Т. Брэдшоу
90'
+2
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
Б. Митчелл
86'
79'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Хогг
71'
Желтая карточка
Д. Радони
66'
Замена
К. Максвелл
️️️️
Л. Николлс
Замена
Д. Уотмор
️️️️
З. Флемминг
64'
Замена
Д. Брайан
️️️️
М. Уоллес
64'
ГОЛ! 1:0!
Б. Нортон-Каффи
57'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Хогг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К)
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
18
Райан Леонард
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
18
Дэвид Касуму
ЦП
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
11
Michael Stone
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
4-3-1-2
20
Шаркич
45
Хардинг
5
Купер
3
Уоллес
18
Нортон-Каффи
18
Леонард
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
15
Нисбет
4-3-2-1
21
Николлс
3
Накаяма
6
Хелик
12
Лис
3
Хедли
18
Касуму
6
Хогг
5
Радони
42
Томас
37
Бургзорг
25
Уорд
3
Уоллес
23
Брайан
23
Брайан
3
Уоллес
16
Митчелл
16
Кэмпбелл
16
Кэмпбелл
16
Митчелл
9
Брэдшоу
47
Лонгман
47
Лонгман
9
Брэдшоу
9
Флемминг
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Флемминг
21
Николлс
12
Максвелл
12
Максвелл
21
Николлс
6
Хогг
37
Корома
37
Корома
6
Хогг
Остались в запасе
Миллуолл
Хаддерсфилд Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
11
Michael Stone
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
Остались в запасе
12
Том Эдвардс
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
11
Michael Stone
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
2
Всего ударов по воротам
6
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
1
Нарушения
7
5
Офсайды
1
2
Количество передач
212
240
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.31
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Нью-Дэн
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