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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс - Плимут Аргайл: обзор матча 13 декабря 2023
Куинз Парк Рейнджерс
13.12.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 0
Завершен
Плимут Аргайл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Плимут Аргайл
90'
+6
Желтая карточка
К. Азар
90'
+3
Желтая карточка
M. Butcher
Замена
С. Армстронг
️️️️
К. Уиллок
90'
88'
Замена
M. Butcher
️️️️
Л. Кандл
86'
Желтая карточка
Л. Кандл
Замена
П. Смит
️️️️
Ч. Келман
78'
78'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
К. Кесслер-Хейден
78'
Замена
М. Бунду
️️️️
Р. Харди
Замена
Т. Ричардс
️️️️
Z. Larkeche
73'
57'
Замена
М. Миллер
️️️️
Б. Мамба
57'
Замена
А. Рэнделл
️️️️
М. Уиттакер
Замена
Р. Каннон
️️️️
О. Какай
46'
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
С. Филд
46'
Замена
Z. Larkeche
️️️️
К. Пал
46'
Желтая карточка
К. Пал
31'
28'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
Ф. Азаз
25'
Красная карточка
Д. Скарр
Желтая карточка
С. Филд
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
23
Чарли Келман
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Jordan Houghton
(К)
ЦП
10
Финн Азаз
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
11
Пол Смит
ПВ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
4
Адам Рэнделл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Мустафа Бунду
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
3
Пал
27
Кук
2
Данн
29
Какай
26
Филд
21
Доззел
16
Уиллок
10
Хаир
13
Дайкс
23
Келман
3-2-2-3
23
Азар
19
Мамба
20
Кесслер-Хейден
17
Скарр
25
Кандл
4
7
Уиттакер
10
Азаз
19
39
Харди
22
Гэллоуэй
3
Пал
3
3
3
Пал
29
Какай
4
Каннон
4
Каннон
29
Какай
26
Филд
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
26
Филд
32
Ричардс
32
Ричардс
23
Келман
11
Смит
11
Смит
23
Келман
16
Уиллок
22
Армстронг
22
Армстронг
16
Уиллок
10
Азаз
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
10
Азаз
25
Кандл
18
18
25
Кандл
7
Уиттакер
4
Рэнделл
4
Рэнделл
7
Уиттакер
20
Кесслер-Хейден
8
Эдвардс
8
Эдвардс
20
Кесслер-Хейден
19
Мамба
19
Миллер
19
Миллер
19
Мамба
39
Харди
7
Бунду
7
Бунду
39
Харди
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Плимут Аргайл
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
25
Каллум Бертон
ВР
23
Каллум Райт
ЦП
19
Бен Уэйн
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
23
Каллум Райт
ЦП
19
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Плимут Аргайл
2
1
3
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
5
4
Офсайды
0
1
Количество передач
305
126
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.55
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Лофтус Роуд
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