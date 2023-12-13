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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 13 декабря 2023
Норвич Сити
13.12.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
3 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
7'
Б. Сайнс
48'
Э. Барнс
72'
Д. Роу
32'
B. Cadamarteri
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
Л. Гиббс
️️️️
А. Айда
85'
Замена
Д. Батт
️️️️
Г. Сара
85'
84'
Замена
Д. Бакли
️️️️
А. Мусаба
84'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
А. Фамево
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Д. Роу
78'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Б. Сайнс
78'
74'
Замена
П. Валентин
️️️️
Л. Палмер
74'
Замена
Д. Гассама
️️️️
B. Cadamarteri
ГОЛ! 3:1!
Д. Роу
Пас отдал
Д. Яннулис
72'
ГОЛ! 2:1!
Э. Барнс
Пас отдал
Б. Сайнс
48'
Замена
Д. Стейси
️️️️
К. Фишер
46'
46'
Замена
M. Johnson
️️️️
G. Byers
42'
Желтая карточка
Л. Палмер
32'
ГОЛ! 1:1!
B. Cadamarteri
Пас отдал
M. Ihiekwe
Желтая карточка
К. Фишер
30'
ГОЛ! 1:0!
Б. Сайнс
Пас отдал
К. МакЛин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
99
Джон Роу
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Онель Эрнандес
ПВ
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
3-3-2-2
1
Ганн
13
Яннулис
25
Даффи
35
Фишер
8
Сара
32
Нуньес
23
МакЛин
17
Сайнс
99
Роу
33
Айда
35
Барнс
3-5-1-1
1
4
Диаби
13
Патерсон
14
Фамево
7
10
Беннэн
11
2
Палмер
6
Волкс
49
Мусаба
20
8
Сара
23
Батт
23
Батт
8
Сара
35
Фишер
3
Стейси
3
Стейси
35
Фишер
33
Айда
20
Гиббс
20
Гиббс
33
Айда
99
Роу
16
Фасснахт
16
Фасснахт
99
Роу
17
Сайнс
11
Эрнандес
11
Эрнандес
17
Сайнс
2
Палмер
2
Валентин
2
Валентин
2
Палмер
7
28
28
7
49
Мусаба
6
Бакли
6
Бакли
49
Мусаба
14
Фамево
11
Флетчер
11
Флетчер
14
Фамево
11
23
Гассама
23
Гассама
11
Остались в запасе
Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдэй
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Давид Вагнер
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
4
7
Количество передач
250
153
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.75
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Leigh Doughty, England
Стадион:
Кэрроу Роуд
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