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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Вест Бромвич
Ротерхэм - Вест Бромвич: обзор матча 12 декабря 2023
Ротерхэм
12.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 2
Завершен
Вест Бромвич
54'
Г. Диангана
90'
Д. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Вест Бромвич
90'
+2
Замена
С. Аджайи
️️️️
Д. Ферлонг
90'
+2
Замена
Н. Чалоба
️️️️
О. Йокушлу
Замена
Т. Ивс
️️️️
О. Рэтбоун
90'
+2
90'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уоллес
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Хагилл
84'
79'
Замена
Пипа
️️️️
Й. Сармиенто
Замена
S. Nombe
️️️️
А. Аппиа
70'
Замена
Г. Холл
️️️️
Д. Линдси
70'
66'
Замена
Д. Уоллес
️️️️
Д. Моламби
66'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
Г. Диангана
54'
ГОЛ! 0:1!
Г. Диангана
8'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
(К)
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джон Свифт
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
4-2-2-1-1
1
Йоханссон
15
Брэмолл
23
Реван
23
Моррисон
23
Лембикиса
2
Одоффин
4
Тьехи
29
Линдси
20
Рэтбоун
28
Аппиа
9
Хагилл
4-4-1-1
1
Палмер
2
Ферлонг
5
Бартли
4
Кипр
22
Таунсенд
20
Моуатт
19
Диангана
5
Йокушлу
8
Моламби
16
Сармиенто
23
Томас-Асанте
29
Линдси
24
Холл
24
Холл
29
Линдси
20
Рэтбоун
39
Ивс
39
Ивс
20
Рэтбоун
28
Аппиа
9
9
28
Аппиа
9
Хагилл
9
Келли
9
Келли
9
Хагилл
2
Ферлонг
6
Аджайи
6
Аджайи
2
Ферлонг
16
Сармиенто
2
Пипа
2
Пипа
16
Сармиенто
5
Йокушлу
15
Чалоба
15
Чалоба
5
Йокушлу
19
Диангана
18
Феллоус
18
Феллоус
19
Диангана
8
Моламби
17
Уоллес
17
Уоллес
8
Моламби
Остались в запасе
Ротерхэм
Вест Бромвич
12
Диллон Филлипс
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Ротерхэм - Вест Бромвич
1
Всего ударов по воротам
2
2
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
2
Нарушения
4
5
Количество передач
146
279
Сейвы
0
1
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
1
2
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.02
0.16
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
New York Stadium, Rotherham
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