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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бристоль Сити
Блэкберн - Бристоль Сити: обзор матча 12 декабря 2023
Блэкберн
12.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
35'
А. Сигурдссон
53'
С. Уортон
60'
М. Сайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Бристоль Сити
Желтая карточка
Л. Трэвис
89'
Желтая карточка
С. Шмодикс
88'
Желтая карточка
К. Бриттан
85'
Замена
Л. Трэвис
️️️️
С. Уортон
84'
79'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Найт
78'
Замена
E. Yeboah
️️️️
М. Сайкс
Замена
Д. Хилл
️️️️
А. Уортон
73'
Замена
Д. Гаррет
️️️️
Э. Моран
73'
60'
ГОЛ! 2:1!
М. Сайкс
Пас отдал
Д. Найт
59'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Уилльямс
58'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Т. Конвей
58'
Замена
Г. Корник
️️️️
С. Белл
ГОЛ! 2:0!
С. Уортон
Пас отдал
А. Уортон
53'
51'
Желтая карточка
Д. Найт
Замена
Г. Леонард
️️️️
Н. Эннис
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Сигурдссон
Пас отдал
С. Шмодикс
35'
Желтая карточка
Х. Картер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
23
Энди Моран
АП
11
Сэмми Шмодикс
(К)
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
(К)
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
6
Том Атчесон
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
27
Rory Finneran
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
34
Jed Meerholz
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
4-2-3-1
1
Вальстедт
3
Пикеринг
17
Картер
16
Уортон
2
Бриттан
6
Тронстад
20
Уортон
23
Моран
10
Сигурдссон
11
Шмодикс
9
Эннис
4-4-2
1
О'Лири
19
Таннер
26
Винер
16
Дикки
3
Принг
37
Джеймс
8
Уилльямс
12
Найт
17
Сайкс
11
Белл
9
Конвей
20
Уортон
5
Хилл
5
Хилл
20
Уортон
16
Уортон
27
Трэвис
27
Трэвис
16
Уортон
23
Моран
30
Гаррет
30
Гаррет
23
Моран
9
Эннис
9
Леонард
9
Леонард
9
Эннис
8
Уилльямс
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Уилльямс
9
Конвей
9
Мехмети
9
Мехмети
9
Конвей
12
Найт
18
Вайманн
18
Вайманн
12
Найт
17
Сайкс
25
25
17
Сайкс
11
Белл
23
Корник
23
Корник
11
Белл
Остались в запасе
Блэкберн
Бристоль Сити
25
Джо Хилтон
ВР
6
Том Атчесон
ЦЗ
27
Rory Finneran
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
34
Jed Meerholz
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
6
Том Атчесон
ЦЗ
27
Rory Finneran
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
34
Jed Meerholz
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Блэкберн - Бристоль Сити
4
1
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
2
4
Офсайды
3
0
Количество передач
347
212
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.74
0.19
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Ивуд Парк
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