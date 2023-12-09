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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити: обзор матча 09 декабря 2023
Куинз Парк Рейнджерс
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
45+1'
К. Уиллок
73'
И. Хаир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
90'
Замена
Т. Селларс-Флеминг
️️️️
Л. Делап
90'
Замена
Г. Воган
️️️️
С. Твайн
87'
Желтая карточка
Л. Делап
Замена
Ч. Келман
️️️️
К. Уиллок
86'
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
И. Хаир
85'
76'
Замена
О. Туфан
️️️️
Ж. Мишель Сери
Замена
Z. Larkeche
️️️️
Л. Дайкс
76'
Замена
О. Какай
️️️️
Р. Каннон
75'
ГОЛ! 2:0!
И. Хаир
Пас отдал
К. Уиллок
73'
70'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
Желтая карточка
Л. Дайкс
70'
Замена
С. Армстронг
️️️️
П. Смит
67'
51'
Желтая карточка
Д. Филоджин
51'
Замена
Р. Слатер
️️️️
Д. Филоджин
46'
Замена
А. Коннолли
️️️️
А. Траоре
ГОЛ! 1:0!
К. Уиллок
Пас отдал
С. Филд
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
11
Пол Смит
ПВ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
5
Грег Доэрти
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Гарри Воган
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
3-3-3-1
31
Бегович
3
Пал
27
Кук
4
Каннон
6
Кларк-Салтер
26
Филд
21
Доззел
16
Уиллок
10
Хаир
11
Смит
13
Дайкс
4-3-2-1
21
Оллсоп
2
Койл
15
МакЛафлин
3
Гривз
29
Кристи
14
Сери
23
Мортон
10
Траоре
10
Твайн
11
Филоджин
19
Делап
4
Каннон
29
Какай
29
Какай
4
Каннон
13
Дайкс
3
3
13
Дайкс
10
Хаир
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
10
Хаир
11
Смит
22
Армстронг
22
Армстронг
11
Смит
16
Уиллок
23
Келман
23
Келман
16
Уиллок
11
Филоджин
27
Слатер
27
Слатер
11
Филоджин
14
Сери
11
Туфан
11
Туфан
14
Сери
10
Твайн
8
Воган
8
Воган
10
Твайн
10
Траоре
10
Коннолли
10
Коннолли
10
Траоре
19
Делап
41
Селларс-Флеминг
41
Селларс-Флеминг
19
Делап
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
1
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
2
3
Офсайды
1
0
Количество передач
173
303
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.23
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
James Bell, England
Стадион:
Лофтус Роуд
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