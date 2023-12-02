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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Кардифф
Саутгемптон - Кардифф: обзор матча 02 декабря 2023
Саутгемптон
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
11'
А. Армстронг
15'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Кардифф
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
81'
75'
Замена
Д. Роллс
️️️️
М. Сиопис
75'
Замена
К. Этете
️️️️
К. Грант
72'
Желтая карточка
Р. Колуилл
63'
Замена
И. Угбо
️️️️
Я. Мейте
62'
Замена
O. Tanner
️️️️
Д. Боулер
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
К. Алькарас
62'
Замена
Д. Арибо
️️️️
С. Армстронг
62'
55'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
К. Робинсон
Желтая карточка
Ф. Даунс
25'
ГОЛ! 2:0!
А. Армстронг
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Армстронг
Пас отдал
К. Алькарас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
(К)
ОП
11
Яку Мейте
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
4-1-3-2
31
Базуну
3
Мэннинг
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
19
Чарльз
4
Даунс
17
Армстронг
24
Алькарас
19
Адамс
10
Армстронг
4-1-2-1-2
31
Рунарссон
38
Нг
25
МакГиннес
29
Коллинс
6
Гутас
24
Уинтл
11
Мейте
6
Сиопис
11
Боулер
9
Грант
47
Робинсон
17
Армстронг
18
Арибо
18
Арибо
17
Армстронг
24
Алькарас
10
Фрейзер
10
Фрейзер
24
Алькарас
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
6
Сиопис
32
Роллс
32
Роллс
6
Сиопис
47
Робинсон
10
Колуилл
10
Колуилл
47
Робинсон
9
Грант
28
Этете
28
Этете
9
Грант
11
Мейте
99
Угбо
99
Угбо
11
Мейте
11
Боулер
11
11
11
Боулер
Остались в запасе
Саутгемптон
Кардифф
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Саутгемптон - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
James Bell, England
Стадион:
Сент-Мэри
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