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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Сток Сити
Плимут Аргайл - Сток Сити: обзор матча 02 декабря 2023
Плимут Аргайл
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
43'
М. Бунду
90+7'
А. Рэнделл
23'
Т. Кэмбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Сток Сити
ГОЛ! 2:1!
А. Рэнделл
90'
+7
90'
+1
Замена
Н. Лоу
️️️️
Т. Кэмбелл
Замена
M. Butcher
️️️️
К. Кесслер-Хейден
83'
82'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Д. Ба
Замена
К. Райт
️️️️
М. Уиттакер
82'
Замена
М. Миллер
️️️️
Б. Гэллоуэй
76'
Замена
А. Рэнделл
️️️️
J. Houghton
76'
71'
Замена
М. Лери
️️️️
А. Видигаль
Замена
Р. Харди
️️️️
Б. Мамба
68'
63'
Желтая карточка
Б. Пирсон
57'
Желтая карточка
А. Видигаль
ГОЛ! 1:1!
М. Бунду
Пас отдал
К. Кесслер-Хейден
43'
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
Б. Пирсон
Желтая карточка
J. Houghton
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Jordan Houghton
(К)
ЦП
10
Финн Азаз
АП
7
Мустафа Бунду
ПВ
7
Морган Уиттакер
ПВ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
29
Джош Лорент
(К)
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
4
Адам Рэнделл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
39
Райан Харди
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Сток Сити
1
Tommy Simkin
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
3-2-3-2
1
Купер
20
Кесслер-Хейден
17
Скарр
19
Мамба
25
Кандл
4
7
Бунду
10
Азаз
7
Уиттакер
19
22
Гэллоуэй
3-3-1-3
1
Бонхэм
25
Хувер
26
Кларк
15
Макнелли
29
Лорент
4
Пирсон
10
Ба
7
Видигаль
8
Ммае
7
Гуч
23
Кэмбелл
20
Кесслер-Хейден
18
18
20
Кесслер-Хейден
4
4
Рэнделл
4
Рэнделл
4
7
Уиттакер
23
Райт
23
Райт
7
Уиттакер
22
Гэллоуэй
19
Миллер
19
Миллер
22
Гэллоуэй
19
Мамба
39
Харди
39
Харди
19
Мамба
10
Ба
8
Бэйкер
8
Бэйкер
10
Ба
7
Видигаль
7
Лери
7
Лери
7
Видигаль
23
Кэмбелл
9
Лоу
9
Лоу
23
Кэмбелл
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Сток Сити
23
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
8
Джо Эдвардс
ПП
19
Бен Уэйн
ЦФ
1
Tommy Simkin
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
8
Джо Эдвардс
ПП
19
Бен Уэйн
ЦФ
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Плимут Аргайл - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Home Park, Plymouth
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