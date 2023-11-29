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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Бристоль Сити
Саутгемптон - Бристоль Сити: обзор матча 29 ноября 2023
Саутгемптон
29.11.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
47'
К. Уокер-Питерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Бристоль Сити
Замена
Д. Бри
️️️️
Р. Мэннинг
90'
+1
85'
Желтая карточка
З. Винер
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
С. Армстронг
82'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Ш. Чарльз
82'
76'
Замена
А. Мехмети
️️️️
М. Сайкс
70'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
К. Нейсмит
64'
Замена
Г. Корник
️️️️
Т. Конвей
64'
Замена
А. Вайманн
️️️️
С. Белл
ГОЛ! 1:0!
К. Уокер-Питерс
Пас отдал
А. Армстронг
47'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
45'
+2
Замена
Ч. Адамс
️️️️
К. Сулемана
35'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
16'
Желтая карточка
А. Армстронг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
(К)
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Базуну
3
Мэннинг
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
19
Чарльз
17
Армстронг
4
Даунс
24
Алькарас
7
Сулемана
10
Армстронг
3-2-3-2
1
О'Лири
26
Винер
16
Дикки
3
Нейсмит
19
Гарднер-Хикман
19
Таннер
12
Найт
17
Сайкс
37
Джеймс
9
Конвей
11
Белл
3
Мэннинг
14
Бри
14
Бри
3
Мэннинг
19
Чарльз
18
Арибо
18
Арибо
19
Чарльз
17
Армстронг
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
17
Армстронг
7
Сулемана
19
Адамс
19
Адамс
7
Сулемана
3
Нейсмит
8
Уилльямс
8
Уилльямс
3
Нейсмит
17
Сайкс
9
Мехмети
9
Мехмети
17
Сайкс
11
Белл
18
Вайманн
18
Вайманн
11
Белл
9
Конвей
23
Корник
23
Корник
9
Конвей
Остались в запасе
Саутгемптон
Бристоль Сити
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Саутгемптон - Бристоль Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
Keith Stroud, England
Стадион:
Сент-Мэри
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