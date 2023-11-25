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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Халл Сити
Суонси - Халл Сити: обзор матча 25 ноября 2023
Суонси
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 2
Завершен
Халл Сити
17'
Д. Патерсон
23'
Д. Йетс
48'
Д. Филоджин
68'
Т. Мортон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Халл Сити
89'
Желтая карточка
С. Твайн
Замена
J. Key
️️️️
О. Купер
86'
86'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Л. Делап
Замена
Л. Уолш
️️️️
Д. Лоу
76'
68'
ГОЛ! 2:2!
Т. Мортон
Пас отдал
С. Кристи
60'
Желтая карточка
Д. Гривз
48'
ГОЛ! 2:1!
Д. Филоджин
Пас отдал
С. Кристи
46'
Замена
С. Кристи
️️️️
Ш. МакЛафлин
46'
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
О. Туфан
ГОЛ! 2:0!
Д. Йетс
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Патерсон
Пас отдал
О. Купер
17'
Замена
Г. Дарлинг
️️️️
Х. Эшби
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
14
Kyrell Wilson
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
4-2-2-2
19
5
Кабанго
6
Хамфрис
14
Тимон
33
Эшби
4
Фултон
6
Гримес
8
Купер
9
Лоу
35
Патерсон
12
Йетс
4-3-2-1
21
Оллсоп
2
Койл
15
МакЛафлин
3
Гривз
5
Джонс
23
Мортон
14
Сери
11
Туфан
10
Твайн
11
Филоджин
19
Делап
33
Эшби
6
Дарлинг
6
Дарлинг
33
Эшби
8
Купер
2
2
8
Купер
9
Лоу
8
Уолш
8
Уолш
9
Лоу
15
МакЛафлин
29
Кристи
29
Кристи
15
МакЛафлин
11
Туфан
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
11
Туфан
19
Делап
10
Коннолли
10
Коннолли
19
Делап
Остались в запасе
Суонси
Халл Сити
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
14
Kyrell Wilson
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
14
Kyrell Wilson
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Суонси - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Dean Whitestone, England
Стадион:
Swansea.com Stadium, Swansea
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