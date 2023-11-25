Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 25 ноября 2023
Норвич Сити
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
21'
Х. У-Джо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Э. Барнс
90'
+5
Замена
С. МакКаллум
️️️️
К. Фасснахт
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
С. Кук
Желтая карточка
К. МакЛин
90'
Желтая карточка
К. Фасснахт
84'
82'
Замена
Ч. Келман
️️️️
К. Уиллок
81'
Замена
A. Drewe
️️️️
О. Какай
80'
Желтая карточка
А. Доззел
Замена
Б. Сайнс
️️️️
О. Эрнандес
78'
Желтая карточка
Г. Сара
77'
72'
Желтая карточка
К. Уиллок
Замена
А. Айда
️️️️
Х. У-Джо
64'
63'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Л. Дайкс
63'
Замена
А. Доззел
️️️️
Э. Диксон-Боннер
48'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
ГОЛ! 1:0!
Х. У-Джо
Пас отдал
Г. Сара
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Онель Эрнандес
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Норвич Сити
21
Vicente Reyes
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Чарли Келман
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
4-3-1-2
25
Лонг
13
Яннулис
25
Даффи
23
Батт
3
Стейси
23
МакЛин
8
Сара
16
Фасснахт
11
Эрнандес
35
Барнс
16
У-Джо
4-3-2-1
31
Бегович
29
Какай
27
Кук
2
Данн
3
Пал
26
Филд
19
Диксон-Боннер
4
Коулбэк
10
Хаир
16
Уиллок
13
Дайкс
16
Фасснахт
3
МакКаллум
3
МакКаллум
16
Фасснахт
11
Эрнандес
17
Сайнс
17
Сайнс
11
Эрнандес
16
У-Джо
33
Айда
33
Айда
16
У-Джо
29
Какай
29
29
29
Какай
19
Диксон-Боннер
21
Доззел
21
Доззел
19
Диксон-Боннер
16
Уиллок
23
Келман
23
Келман
16
Уиллок
13
Дайкс
22
Армстронг
22
Армстронг
13
Дайкс
Остались в запасе
Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс
21
Vicente Reyes
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Давид Вагнер
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Остались в запасе
21
Vicente Reyes
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+