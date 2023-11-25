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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Мидлсбро
Бристоль Сити - Мидлсбро: обзор матча 25 ноября 2023
Бристоль Сити
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
3 : 2
Завершен
Мидлсбро
37'
Т. Гарднер-Хикман
45+1'
Т. Конвей (П)
67'
М. Сайкс
50'
З. Винер (АГ)
52'
М. Крукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Мидлсбро
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
М. Джеймс
90'
+1
86'
Замена
Д. Коберн
️️️️
С. Гринвуд
86'
Замена
Д. Барласер
️️️️
Д. Хаусон
Замена
К. Нейсмит
️️️️
М. Сайкс
81'
Желтая карточка
К. Принг
77'
73'
Замена
С. Силвера
️️️️
Р. ван ден Берг
73'
Замена
М. Роджерс
️️️️
М. Крукс
Замена
А. Мехмети
️️️️
С. Белл
69'
Замена
Г. Корник
️️️️
Т. Конвей
69'
ГОЛ! 3:2!
М. Сайкс
67'
66'
Замена
А. Бангура
️️️️
Л. Энгель
63'
Желтая карточка
С. Гринвуд
52'
ГОЛ! 2:2!
М. Крукс
Пас отдал
С. Гринвуд
50'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
З. Винер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Конвей
45'
+1
44'
Желтая карточка
Д. Фрай
Желтая карточка
Т. Гарднер-Хикман
42'
ГОЛ! 1:0!
Т. Гарднер-Хикман
Пас отдал
Д. Найт
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
37
Мэттью Джеймс
(К)
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
17
Сэм Силвера
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
3-2-3-2
1
О'Лири
19
Таннер
26
Винер
16
Дикки
3
Принг
19
Гарднер-Хикман
12
Найт
37
Джеймс
17
Сайкс
9
Конвей
11
Белл
3-3-2-2
88
Дьенг
23
Фрай
17
МакНэйр
4
Энгель
16
Хаусон
30
Хакни
25
Крукс
25
Джонс
20
Гринвуд
33
ван ден Берг
29
Латте-Лат
17
Сайкс
3
Нейсмит
3
Нейсмит
17
Сайкс
37
Джеймс
8
Уилльямс
8
Уилльямс
37
Джеймс
11
Белл
9
Мехмети
9
Мехмети
11
Белл
9
Конвей
23
Корник
23
Корник
9
Конвей
4
Энгель
24
Бангура
24
Бангура
4
Энгель
16
Хаусон
4
Барласер
4
Барласер
16
Хаусон
25
Крукс
17
Роджерс
17
Роджерс
25
Крукс
33
ван ден Берг
17
Силвера
17
Силвера
33
ван ден Берг
20
Гринвуд
19
Коберн
19
Коберн
20
Гринвуд
Остались в запасе
Бристоль Сити
Мидлсбро
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
23
Том Гловер
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Бристоль Сити - Мидлсбро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Главный судья:
Джон Басби
(Оксфордшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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