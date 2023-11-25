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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 25 ноября 2023
Бирмингем Сити
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
45+3'
Ж. Бакуна
81'
Д. Джеймс
45'
G. Byers
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
A. Matnez
️️️️
К. Миеси
88'
Замена
М. Робертс
️️️️
И. Лейрд
88'
83'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
G. Byers
83'
Замена
B. Cadamarteri
️️️️
Д. Виндасс
ГОЛ! 2:1!
Д. Джеймс
81'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Ж. Бакуна
78'
Замена
К. Драме
️️️️
Л. Бьюкэнан
78'
70'
Желтая карточка
Д. Гассама
64'
Замена
M. Johnson
️️️️
M. Wilks
64'
Замена
Д. Гассама
️️️️
А. Мусаба
Замена
Л. Юткевич
️️️️
О. Бурк
64'
61'
Желтая карточка
А. Мусаба
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бакуна
45'
+3
45'
ГОЛ! 0:1!
G. Byers
39'
Желтая карточка
Б. Беннэн
37'
Желтая карточка
M. Wilks
32'
Желтая карточка
Д. Виндасс
Желтая карточка
С. Дембеле
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
12
Mallik Wilks
ЦП
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
7
George Byers
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
1
Пирс Чарльз
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
23
Джейди Гассама
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Радди
3
Бьюкэнан
28
Сэндерсон
4
Айву
2
Лейрд
5
Белик
7
Бакуна
23
Миеси
23
Дембеле
7
Бурк
28
Стэнсфилд
3-4-2-1
1
4
Диаби
27
14
Фамево
10
Беннэн
7
6
Волкс
12
49
Мусаба
10
Виндасс
20
2
Лейрд
4
Робертс
4
Робертс
2
Лейрд
3
Бьюкэнан
16
Драме
16
Драме
3
Бьюкэнан
7
Бакуна
8
Джеймс
8
Джеймс
7
Бакуна
23
Миеси
11
11
23
Миеси
7
Бурк
10
Юткевич
10
Юткевич
7
Бурк
10
Виндасс
11
11
10
Виндасс
12
28
28
12
49
Мусаба
23
Гассама
23
Гассама
49
Мусаба
7
11
Флетчер
11
Флетчер
7
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдэй
13
Нил Этеридж
ВР
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
32
Девис Васкес
ВР
1
Пирс Чарльз
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
1
Пирс Чарльз
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Rebecca Welch, England
Стадион:
Сент-Эндрюс
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