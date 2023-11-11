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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Миллуолл
Шеффилд Уэнсдэй - Миллуолл: обзор матча 11 ноября 2023
Шеффилд Уэнсдэй
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 4
Завершен
Миллуолл
31'
М. Уоллес
42'
Д. Сэйвилл
52'
У. Хардинг
72'
Б. Нортон-Каффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Миллуолл
84'
Замена
Р. Леонард
️️️️
Б. Нортон-Каффи
84'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Т. Брэдшоу
Желтая карточка
К. Патерсон
82'
76'
Замена
А. Эмаху
️️️️
Р. Лонгман
76'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
Р. Джеймс
️️️️
M. Johnson
75'
Замена
Д. Бакли
️️️️
А. Мусаба
75'
72'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
72'
ГОЛ! 0:4!
Б. Нортон-Каффи
Пас отдал
Т. Брэдшоу
68'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. Хонимэн
52'
ГОЛ! 0:3!
У. Хардинг
Желтая карточка
Д. Бернард
51'
Замена
Д. Виндасс
️️️️
Д. Гассама
46'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
G. Byers
46'
Замена
B. Cadamarteri
️️️️
Э. Флетчер
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сэйвилл
41'
Желтая карточка
Д. Купер
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Уоллес
Пас отдал
Д. Хонимэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
23
Джейди Гассама
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К)
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
33
Рис Джеймс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Райан Леонард
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
4-3-1-2
1
27
4
Диаби
5
Бернард
13
Патерсон
7
10
Беннэн
28
49
Мусаба
11
Флетчер
23
Гассама
4-3-2-1
33
Биалковски
18
Нортон-Каффи
5
Купер
3
Уоллес
45
Хардинг
24
Де Норре
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
47
Лонгман
9
Флемминг
9
Брэдшоу
28
33
Джеймс
33
Джеймс
28
11
Флетчер
11
11
11
Флетчер
49
Мусаба
6
Бакли
6
Бакли
49
Мусаба
7
29
Хендрик
29
Хендрик
7
23
Гассама
10
Виндасс
10
Виндасс
23
Гассама
18
Нортон-Каффи
18
Леонард
18
Леонард
18
Нортон-Каффи
6
Сэйвилл
16
Митчелл
16
Митчелл
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
11
Эсс
11
Эсс
10
Хонимэн
47
Лонгман
10
Эмаху
10
Эмаху
47
Лонгман
9
Брэдшоу
15
Нисбет
15
Нисбет
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Миллуолл
32
Девис Васкес
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
27
Коннал Трумен
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Миллуолл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Gavin Ward, England
Стадион:
Hillsborough Stadium, Sheffield
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