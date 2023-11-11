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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
Халл Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 11 ноября 2023
Халл Сити
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
90+2'
Л. Делап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Г. Доэрти
90'
+9
Замена
Г. Доэрти
️️️️
А. Коннолли
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
Л. Делап
Пас отдал
Д. Филоджин
90'
+2
88'
Замена
К. Харрат
️️️️
K. Hudlin
Замена
Р. Винагре
️️️️
С. Твайн
80'
Желтая карточка
О. Туфан
75'
73'
Замена
Д. Хедли
️️️️
Р. Эдмондс-Грин
63'
Желтая карточка
Л. Николлс
Замена
С. Кристи
️️️️
Ж. Мишель Сери
63'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Ш. МакЛафлин
63'
22'
Желтая карточка
Р. Эдмондс-Грин
20'
Желтая карточка
С. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
23
Кайан Харрат
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
4-3-2-1
21
Оллсоп
5
Джонс
15
МакЛафлин
3
Гривз
2
Койл
23
Мортон
14
Сери
11
Туфан
11
Филоджин
10
Твайн
19
Делап
3-2-2-1-1
21
Николлс
12
Лис
3
Накаяма
4
Эдмондс-Грин
6
Хелик
7
Джексон
6
Хогг
26
Уайлс
42
Томас
25
10
Твайн
19
Винагре
19
Винагре
10
Твайн
14
Сери
29
Кристи
29
Кристи
14
Сери
Коннолли
5
Доэрти
5
Доэрти
Коннолли
15
МакЛафлин
10
Коннолли
10
Коннолли
15
МакЛафлин
4
Эдмондс-Грин
3
Хедли
3
Хедли
4
Эдмондс-Грин
25
23
Харрат
23
Харрат
25
Остались в запасе
Халл Сити
Хаддерсфилд Таун
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
8
Гарри Воган
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
8
Гарри Воган
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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