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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Сток Сити
Ковентри - Сток Сити: обзор матча 11 ноября 2023
Ковентри
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Сток Сити
80'
Замена
Л. Гуч
️️️️
К. Хувер
Желтая карточка
Л. Китчинг
79'
Замена
К. О'Харе
️️️️
Д. Аллен
70'
Замена
Т. Сакамото
️️️️
Э. Симмс
70'
68'
Замена
Д. Лорент
️️️️
Д. Джонсон
67'
Замена
Д. Ба
️️️️
А. Видигаль
61'
Желтая карточка
М. Лери
60'
Замена
Р. Ммае
️️️️
Д. Гэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
24
Мэттью Гудден
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
(К)
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
Сток Сити
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
4-1-2-3
40
Коллинс
21
Бидуэлл
4
Томас
15
Китчинг
22
Латибодье
18
Шиф
28
Экклз
24
Аллен
24
Гудден
11
Райт
9
Симмс
4-3-2-1
1
Бонхэм
25
Хувер
5
Роуз
15
Макнелли
3
Стивенс
14
Джонсон
4
Пирсон
18
Бюргер
7
Лери
7
Видигаль
34
Гэйл
24
Аллен
17
О'Харе
17
О'Харе
24
Аллен
9
Симмс
7
Сакамото
7
Сакамото
9
Симмс
14
Джонсон
29
Лорент
29
Лорент
14
Джонсон
7
Видигаль
10
Ба
10
Ба
7
Видигаль
34
Гэйл
8
Ммае
8
Ммае
34
Гэйл
25
Хувер
7
Гуч
7
Гуч
25
Хувер
Остались в запасе
Ковентри
Сток Сити
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ковентри - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Anthony Backhouse, England
Стадион:
Coventry Building Society Arena, Coventry
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