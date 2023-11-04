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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
Хаддерсфилд Таун - Уотфорд: обзор матча 04 ноября 2023
Хаддерсфилд Таун
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 0
Завершен
Уотфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
Замена
Д. Руффельс
️️️️
Р. Эдмондс-Грин
87'
87'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Я. Асприлья
Замена
Б. Диарра
️️️️
K. Hudlin
73'
67'
Желтая карточка
Г. Чакветадзе
67'
Замена
М. Райович
️️️️
В. Байо
67'
Замена
И. Коне
️️️️
Г. Чакветадзе
63'
Замена
Р. Эндрюс
️️️️
Ж. Нгакия
57'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Михал Хелик
(К)
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
(К)
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
38
Luke Daley
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Исмаэль Коне
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
3-2-1-1-1
21
Николлс
6
Хелик
12
Лис
3
Накаяма
3
Хедли
7
Джексон
26
Уайлс
42
Томас
25
4-2-2-1-1
26
Бахман
2
Нгакия
22
Сьерральта
29
Худт
18
Льюис
39
Кайембе
8
Ливермор
30
Чакветадзе
12
Сема
22
Асприлья
15
Байо
4
Эдмондс-Грин
3
Руффельс
3
Руффельс
4
Эдмондс-Грин
25
94
Диарра
94
Диарра
25
2
Нгакия
2
Эндрюс
2
Эндрюс
2
Нгакия
30
Чакветадзе
8
Коне
8
Коне
30
Чакветадзе
22
Асприлья
11
Мартинс
11
Мартинс
22
Асприлья
15
Байо
9
Райович
9
Райович
15
Байо
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Уотфорд
12
Крис Максвелл
ВР
38
Luke Daley
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
29
Бен Хамер
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
26
Имран Луза
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
38
Luke Daley
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
26
Имран Луза
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Sunny Singh Gill, England
Стадион:
John Smith's Stadium, Huddersfield
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