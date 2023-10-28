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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Лестер
Куинз Парк Рейнджерс - Лестер: обзор матча 28 октября 2023
Куинз Парк Рейнджерс
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
40'
А. Доззел
30'
С. Мавидиди
80'
Г. Уинкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Лестер
Замена
К. Уиллок
️️️️
Д. Коулбэк
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Р. Перейра
Замена
П. Смит
️️️️
А. Адома
87'
83'
Замена
К. МакАтир
️️️️
Д. Варди
83'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
И. Фатаву
80'
ГОЛ! 1:2!
Г. Уинкс
Пас отдал
С. Мавидиди
79'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Ч. Казадеи
67'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Х. Чодури
Желтая карточка
Д. Коулбэк
66'
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
Ч. Келман
63'
Вторая желтая
А. Доззел
59'
Желтая карточка
А. Доззел
59'
59'
Желтая карточка
И. Фатаву
ГОЛ! 1:1!
А. Доззел
40'
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Мавидиди
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
26
Сэм Филд
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
23
Чарли Келман
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
11
Пол Смит
ПВ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-4-1-2
31
Бегович
3
Пал
29
Какай
4
Каннон
26
Филд
21
Доззел
37
Адома
4
Коулбэк
10
Хаир
13
Дайкс
23
Келман
3-1-3-1-2
1
Хермансен
24
Джастин
23
Вестергор
15
Коди
8
Дьюсбери-Холл
8
Чодури
22
Казадеи
4
Уинкс
7
Фатаву
9
Варди
45
Мавидиди
23
Келман
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
23
Келман
4
Коулбэк
16
Уиллок
16
Уиллок
4
Коулбэк
37
Адома
11
Смит
11
Смит
37
Адома
8
Чодури
21
Перейра
21
Перейра
8
Чодури
9
Варди
20
МакАтир
20
МакАтир
9
Варди
7
Фатаву
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
7
Фатаву
22
Казадеи
17
Ихеначо
17
Ихеначо
22
Казадеи
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Лестер
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Лестер
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Leigh Doughty, England
Стадион:
Лофтус Роуд
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