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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бристоль Сити
Кардифф - Бристоль Сити: обзор матча 28 октября 2023
Кардифф
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
33'
П. Нг
90+1'
Р. Колуилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Бристоль Сити
Замена
М. Ромео
️️️️
П. Нг
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Р. Колуилл
Пас отдал
Д. Коллинс
90'
+1
Замена
И. Угбо
️️️️
Я. Мейте
73'
Замена
O. Tanner
️️️️
Д. Боулер
72'
67'
Замена
E. Yeboah
️️️️
А. Мехмети
Замена
Р. Уинтл
️️️️
Д. Роллс
57'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
К. Робинсон
57'
Желтая карточка
Я. Мейте
54'
46'
Замена
Т. Конвей
️️️️
С. Белл
45'
Желтая карточка
А. Мехмети
ГОЛ! 1:0!
П. Нг
Пас отдал
Д. Роллс
33'
9'
Желтая карточка
Р. Дикки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Яку Мейте
ЦП
32
Джо Роллс
(К)
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
34
Joseph James
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
18
Андреас Вайманн
(К)
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
24
Райан Уинтл
ОП
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
11
Ollie Tanner
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
28
Tommy Backwell
ЦП
32
Lewis Thomas
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
4-3-1-2
31
Анвик
29
Коллинс
25
МакГиннес
6
Гутас
38
Нг
11
Мейте
32
Роллс
6
Сиопис
11
Боулер
47
Робинсон
9
Грант
4-2-1-3
1
О'Лири
19
Гарднер-Хикман
16
Дикки
34
3
Принг
17
Сайкс
12
Найт
9
Мехмети
23
Корник
11
Белл
18
Вайманн
38
Нг
2
Ромео
2
Ромео
38
Нг
32
Роллс
24
Уинтл
24
Уинтл
32
Роллс
47
Робинсон
10
Колуилл
10
Колуилл
47
Робинсон
11
Боулер
11
11
11
Боулер
11
Мейте
99
Угбо
99
Угбо
11
Мейте
9
Мехмети
25
25
9
Мехмети
11
Белл
9
Конвей
9
Конвей
11
Белл
Остались в запасе
Кардифф
Бристоль Сити
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
23
Стефан Баич
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
28
Tommy Backwell
ЦП
32
Lewis Thomas
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
28
Tommy Backwell
ЦП
32
Lewis Thomas
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Кардифф - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
England Darren, England
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
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