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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Ковентри
Ротерхэм - Ковентри: обзор матча 25 октября 2023
Ротерхэм
25.10.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 0
Завершен
Ковентри
51'
Л. Пелтье
90+4'
О. Рэтбоун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Ковентри
ГОЛ! 2:0!
О. Рэтбоун
Пас отдал
Д. Келли
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Б. Томас
Замена
С. Клукас
️️️️
Кафу
88'
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Хагилл
87'
Замена
Х. Одоффин
️️️️
Л. Пелтье
77'
76'
Замена
К. О'Харе
️️️️
Д. Латибодье
76'
Замена
Т. Сакамото
️️️️
К. МакФадзин
75'
Замена
Б. Томас
️️️️
Я. Аяри
Желтая карточка
Д. Лембикиса
66'
65'
Замена
Х. Райт
️️️️
М. Гудден
Желтая карточка
Кафу
60'
Замена
С. Реван
️️️️
А. Аппиа
60'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пелтье
Пас отдал
Кафу
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
88
Кафу
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
26
Ясин Аяри
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
41
Dermi Lusala
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Йоханссон
23
Лембикиса
15
Брэмолл
23
Моррисон
21
Пелтье
4
Тьехи
20
Рэтбоун
88
Кафу
44
Оньединма
28
Аппиа
9
Хагилл
3-3-2-2
13
Уилсон
4
Бинкс
22
Латибодье
5
МакФадзин
27
ван Эвейк
18
Шиф
12
Дасилва
26
Аяри
28
Экклз
9
Симмс
24
Гудден
28
Аппиа
23
Реван
23
Реван
28
Аппиа
21
Пелтье
2
Одоффин
2
Одоффин
21
Пелтье
88
Кафу
6
Клукас
6
Клукас
88
Кафу
9
Хагилл
9
Келли
9
Келли
9
Хагилл
26
Аяри
4
Томас
4
Томас
26
Аяри
22
Латибодье
17
О'Харе
17
О'Харе
22
Латибодье
5
МакФадзин
7
Сакамото
7
Сакамото
5
МакФадзин
24
Гудден
11
Райт
11
Райт
24
Гудден
Остались в запасе
Ротерхэм
Ковентри
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
41
Dermi Lusala
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
41
Dermi Lusala
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Ротерхэм - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
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