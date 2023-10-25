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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Шеффилд Уэнсдэй
Плимут Аргайл - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 25 октября 2023
Плимут Аргайл
25.10.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
44'
М. Бунду
45+3'
М. Уиттакер
76'
Р. Харди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
Б. Мамба
82'
Замена
M. Butcher
️️️️
Ф. Азаз
82'
Замена
М. Миллер
️️️️
К. Кесслер-Хейден
81'
78'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
G. Byers
78'
Замена
У. Волкс
️️️️
Б. Беннэн
ГОЛ! 3:0!
Р. Харди
76'
Замена
Р. Харди
️️️️
М. Бунду
70'
Замена
Л. Кандл
️️️️
J. Houghton
65'
65'
Замена
Д. Гассама
️️️️
А. Мусаба
64'
Замена
M. Wilks
️️️️
L. Gregory
46'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Бакли
ГОЛ! 2:0!
М. Уиттакер
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Бунду
44'
Желтая карточка
К. Кесслер-Хейден
43'
42'
Желтая карточка
D. Iorfa
Желтая карточка
J. Houghton
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
4
Jordan Houghton
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
7
Мустафа Бунду
ПВ
10
Финн Азаз
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
7
George Byers
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
19
Микель Миллер
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
23
Джейди Гассама
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Купер
17
Скарр
20
Кесслер-Хейден
19
Мамба
4
Рэнделл
4
8
Эдвардс
7
Уиттакер
7
Бунду
19
10
Азаз
4-3-2-1
1
2
Валентин
4
Диаби
14
Фамево
27
7
10
Беннэн
6
Бакли
49
Мусаба
10
Виндасс
19
19
Мамба
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
19
Мамба
10
Азаз
18
18
10
Азаз
4
25
Кандл
25
Кандл
4
20
Кесслер-Хейден
19
Миллер
19
Миллер
20
Кесслер-Хейден
7
Бунду
39
Харди
39
Харди
7
Бунду
7
29
Хендрик
29
Хендрик
7
10
Беннэн
6
Волкс
6
Волкс
10
Беннэн
19
12
12
19
49
Мусаба
23
Гассама
23
Гассама
49
Мусаба
6
Бакли
14
Смит
14
Смит
6
Бакли
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Шеффилд Уэнсдэй
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
19
Бен Уэйн
ЦФ
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
19
Бен Уэйн
ЦФ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Плимут Аргайл - Шеффилд Уэнсдэй
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
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