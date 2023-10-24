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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 24 октября 2023
Вест Бромвич
24.10.2023, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
59'
Б. Томас-Асанте (П)
68'
Г. Диангана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Пипа
️️️️
Э. Питерс
86'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
С. Кипр
86'
81'
Замена
К. Уиллок
️️️️
И. Хаир
Замена
Д. Моламби
️️️️
Н. Чалоба
75'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
М. Филлипс
75'
71'
Замена
С. Армстронг
️️️️
А. Доззел
ГОЛ! 2:0!
Г. Диангана
Пас отдал
Н. Чалоба
68'
Желтая карточка
Б. Томас-Асанте
66'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Томас-Асанте
59'
58'
Вторая желтая
Д. Данн
56'
Желтая карточка
Д. Данн
Замена
А. Моуатт
️️️️
О. Йокушлу
54'
46'
Замена
П. Смит
️️️️
Д. Кларк-Салтер
40'
Желтая карточка
И. Хаир
30'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
26
Сэм Филд
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
42
Josh Shaw
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
41
Layton Love
ЦФ
17
Akeel Higgins
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
4-1-4-1
1
Палмер
4
Кипр
5
Бартли
33
Питерс
2
Ферлонг
15
Чалоба
19
Диангана
17
Уоллес
5
Йокушлу
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
4-4-1-1
31
Бегович
4
Каннон
2
Данн
29
Какай
3
Пал
6
Кларк-Салтер
21
Доззел
4
Коулбэк
26
Филд
10
Хаир
13
Дайкс
4
Кипр
6
Тэйлор
6
Тэйлор
4
Кипр
33
Питерс
2
Пипа
2
Пипа
33
Питерс
15
Чалоба
8
Моламби
8
Моламби
15
Чалоба
5
Йокушлу
20
Моуатт
20
Моуатт
5
Йокушлу
25
Филлипс
18
Феллоус
18
Феллоус
25
Филлипс
10
Хаир
16
Уиллок
16
Уиллок
10
Хаир
6
Кларк-Салтер
11
Смит
11
Смит
6
Кларк-Салтер
21
Доззел
22
Армстронг
22
Армстронг
21
Доззел
Остались в запасе
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
24
Джошуа Гриффитс
ВР
42
Josh Shaw
ЦЗ
41
Layton Love
ЦФ
17
Akeel Higgins
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
42
Josh Shaw
ЦЗ
41
Layton Love
ЦФ
17
Akeel Higgins
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
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