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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Уотфорд
Суонси - Уотфорд: обзор матча 24 октября 2023
Суонси
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 1
Завершен
Уотфорд
82'
К. Сема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Уотфорд
90'
+2
Замена
М. Поллок
️️️️
Д. Льюис
86'
Желтая карточка
Э. Кайембе
82'
ГОЛ! 0:1!
К. Сема
Пас отдал
Я. Асприлья
82'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
И. Коне
Замена
Л. Уолш
️️️️
Х. Эшби
79'
73'
Желтая карточка
У. Худт
62'
Замена
М. Райович
️️️️
В. Байо
61'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Т. Инс
Замена
Д. Тимон
️️️️
Л. Каллен
61'
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Патерсон
61'
46'
Замена
К. Сема
️️️️
М. Мартинс
30'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
10
Томас Инс
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
4-2-1-3
19
6
Дарлинг
6
Хамфрис
24
Педерсен
33
Эшби
6
Гримес
4
Фултон
9
Лоу
12
Йетс
35
Патерсон
11
Каллен
4-2-2-1-1
26
Бахман
2
Нгакия
29
Худт
22
Сьерральта
18
Льюис
8
Ливермор
39
Кайембе
10
Инс
8
Коне
11
Мартинс
15
Байо
11
Каллен
14
Тимон
14
Тимон
11
Каллен
35
Патерсон
8
Купер
8
Купер
35
Патерсон
33
Эшби
8
Уолш
8
Уолш
33
Эшби
11
Мартинс
12
Сема
12
Сема
11
Мартинс
8
Коне
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
8
Коне
10
Инс
22
Асприлья
22
Асприлья
10
Инс
18
Льюис
6
Поллок
6
Поллок
18
Льюис
15
Байо
9
Райович
9
Райович
15
Байо
Остались в запасе
Суонси
Уотфорд
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Майкл Дафф
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
26
Имран Луза
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
26
Имран Луза
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Суонси - Уотфорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
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