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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Шеффилд Уэнсдэй
Уотфорд - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 21 октября 2023
Уотфорд
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
82'
Я. Асприлья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Шеффилд Уэнсдэй
88'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Виндасс
88'
Замена
L. Gregory
️️️️
Д. Хендрик
ГОЛ! 1:0!
Я. Асприлья
Пас отдал
И. Коне
82'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Т. Инс
78'
78'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Д. Бакли
68'
Желтая карточка
Д. Хендрик
62'
Замена
M. Wilks
️️️️
А. Мусаба
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
И. Луза
62'
Замена
К. Сема
️️️️
Д. Льюис
55'
Желтая карточка
Д. Льюис
50'
Замена
М. Райович
️️️️
В. Байо
46'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Деле-Баширу
46'
Желтая карточка
Р. Портеус
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Томас Инс
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
6
Джон Бакли
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
Главный тренер
Данни Рель
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Рис Хили
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
12
Mallik Wilks
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
George Byers
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Бахман
18
Льюис
29
Худт
5
Портеус
2
Нгакия
8
Ливермор
10
Инс
20
Деле-Баширу
26
Луза
11
Мартинс
15
Байо
3-2-3-2
1
27
14
Фамево
13
Патерсон
2
Валентин
4
Диаби
6
Бакли
29
Хендрик
10
Беннэн
49
Мусаба
10
Виндасс
18
Льюис
12
Сема
12
Сема
18
Льюис
26
Луза
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
26
Луза
20
Деле-Баширу
8
Коне
8
Коне
20
Деле-Баширу
10
Инс
22
Асприлья
22
Асприлья
10
Инс
15
Байо
9
Райович
9
Райович
15
Байо
49
Мусаба
12
12
49
Мусаба
6
Бакли
33
Джеймс
33
Джеймс
6
Бакли
10
Виндасс
14
Смит
14
Смит
10
Виндасс
29
Хендрик
19
19
29
Хендрик
Остались в запасе
Уотфорд
Шеффилд Уэнсдэй
29
Бен Хамер
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
George Byers
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
9
Рис Хили
ЦФ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
George Byers
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Уотфорд - Шеффилд Уэнсдэй
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
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