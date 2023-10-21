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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Лестер
Суонси - Лестер: обзор матча 21 октября 2023
Суонси
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 3
Завершен
Лестер
20'
М. Гримес
44'
Я. Вестергор
63'
И. Фатаву
87'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Лестер
90'
+8
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
Желтая карточка
Г. Дарлинг
90'
+7
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Д. Йетс
90'
+5
90'
+5
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Джастин
90'
+4
Замена
К. Коди
️️️️
Р. Перейра
87'
ГОЛ! 1:3!
К. Ихеначо
84'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
Замена
Л. Уолш
️️️️
Д. Лоу
80'
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Патерсон
80'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Л. Каллен
69'
Замена
К. Педерсен
️️️️
Ч. Патино
68'
65'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
И. Фатаву
63'
ГОЛ! 1:2!
И. Фатаву
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
56'
Желтая карточка
Р. Перейра
49'
Желтая карточка
Д. Джастин
44'
ГОЛ! 1:1!
Я. Вестергор
ГОЛ! 1:0!
М. Гримес
20'
Желтая карточка
Л. Каллен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
3-2-1-4
19
6
Дарлинг
14
Тимон
6
Хамфрис
28
Патино
6
Гримес
9
Лоу
12
Йетс
2
35
Патерсон
11
Каллен
4-1-2-1-2
1
Хермансен
21
Перейра
4
Фас
23
Вестергор
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
4
Уинкс
4
Ндиди
7
Фатаву
9
Варди
45
Мавидиди
28
Патино
24
Педерсен
24
Педерсен
28
Патино
11
Каллен
4
Фултон
4
Фултон
11
Каллен
35
Патерсон
8
Купер
8
Купер
35
Патерсон
9
Лоу
8
Уолш
8
Уолш
9
Лоу
12
Йетс
9
Кухаревич
9
Кухаревич
12
Йетс
21
Перейра
15
Коди
15
Коди
21
Перейра
24
Джастин
8
Чодури
8
Чодури
24
Джастин
7
Фатаву
11
Акгюн
11
Акгюн
7
Фатаву
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
Остались в запасе
Суонси
Лестер
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Майкл Дафф
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Суонси - Лестер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
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2 : 1
24.10.2026
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