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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Кардифф
Блэкберн - Кардифф: обзор матча 21 октября 2023
Блэкберн
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
53'
Д. Ранкин-Костелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Кардифф
Желтая карточка
Д. Хайам
87'
Замена
Л. Трэвис
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
78'
78'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Роллс
68'
Желтая карточка
Д. Коллинс
66'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Р. Уинтл
Замена
Н. Эннис
️️️️
А. Сигурдссон
65'
61'
Замена
O. Tanner
️️️️
И. Угбо
61'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Д. Боулер
ГОЛ! 1:0!
Д. Ранкин-Костелло
Пас отдал
Т. Долан
53'
Желтая карточка
Т. Долан
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
3-2-1-3-1
5
Хилл
17
Картер
5
Хайам
3
Пикеринг
26
Ранкин-Костелло
6
Тронстад
10
Сигурдссон
11
Шмодикс
24
Долан
1
Вальстедт
4-1-2-1-2
31
Анвик
38
Нг
25
МакГиннес
29
Коллинс
6
Гутас
24
Уинтл
6
Сиопис
32
Роллс
11
Боулер
99
Угбо
9
Грант
26
Ранкин-Костелло
27
Трэвис
27
Трэвис
26
Ранкин-Костелло
10
Сигурдссон
9
Эннис
9
Эннис
10
Сигурдссон
11
Боулер
11
Мейте
11
Мейте
11
Боулер
32
Роллс
10
Колуилл
10
Колуилл
32
Роллс
24
Уинтл
47
Робинсон
47
Робинсон
24
Уинтл
99
Угбо
11
11
99
Угбо
Остались в запасе
Блэкберн
Кардифф
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Блэкберн - Кардифф
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
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