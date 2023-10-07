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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Суонси
Плимут Аргайл - Суонси: обзор матча 07 октября 2023
Плимут Аргайл
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 3
Завершен
Суонси
18'
Л. Кандл
56'
Д. Йетс
68'
О. Купер
90'
J. Key
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Суонси
90'
+2
Замена
Х. Эшби
️️️️
Д. Патерсон
90'
+2
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Д. Лоу
90'
ГОЛ! 1:3!
J. Key
86'
Замена
Л. Уолш
️️️️
Д. Йетс
Замена
Б. Уэйн
️️️️
Р. Харди
83'
Желтая карточка
К. Кесслер-Хейден
79'
Замена
М. Бунду
️️️️
Х. Плегесуэло
76'
Замена
К. Кесслер-Хейден
️️️️
M. Butcher
75'
68'
ГОЛ! 1:2!
О. Купер
Пас отдал
М. Гримес
67'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Ч. Патино
67'
Замена
О. Купер
️️️️
Л. Каллен
Замена
Ф. Азаз
️️️️
Б. Мамба
66'
Замена
М. Миллер
️️️️
Л. Кандл
66'
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Йетс
Пас отдал
Л. Каллен
Желтая карточка
М. Уиттакер
55'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кандл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Jordan Houghton
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
39
Райан Харди
ЦФ
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
19
Микель Миллер
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Азар
17
Скарр
5
18
5
Плегесуэло
19
Мамба
4
25
Кандл
8
Эдвардс
7
Уиттакер
39
Харди
3-2-1-4
19
6
Дарлинг
6
Хамфрис
14
Тимон
6
Гримес
28
Патино
9
Лоу
2
11
Каллен
12
Йетс
35
Патерсон
18
20
Кесслер-Хейден
20
Кесслер-Хейден
18
5
Плегесуэло
7
Бунду
7
Бунду
5
Плегесуэло
25
Кандл
19
Миллер
19
Миллер
25
Кандл
19
Мамба
10
Азаз
10
Азаз
19
Мамба
39
Харди
19
Уэйн
19
Уэйн
39
Харди
35
Патерсон
33
Эшби
33
Эшби
35
Патерсон
28
Патино
4
Фултон
4
Фултон
28
Патино
11
Каллен
8
Купер
8
Купер
11
Каллен
12
Йетс
8
Уолш
8
Уолш
12
Йетс
9
Лоу
9
Кухаревич
9
Кухаревич
9
Лоу
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Суонси
25
Каллум Бертон
ВР
4
Адам Рэнделл
ОП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Майкл Дафф
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
4
Адам Рэнделл
ОП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Плимут Аргайл - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
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4 : 0
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