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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Сток Сити
Лестер - Сток Сити: обзор матча 07 октября 2023
Лестер
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
24'
К. Ихеначо
79'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Сток Сити
88'
Замена
S. Sidibe
️️️️
Н. Лоу
88'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Лери
88'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Д. Ба
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
И. Фатаву
86'
Замена
К. Коди
️️️️
Г. Суттар
85'
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
Пас отдал
О. Ндиди
79'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Ч. Казадеи
77'
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
77'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Ю. Акгюн
62'
32'
Желтая карточка
В. Бюргер
Желтая карточка
Я. Вестергор
26'
ГОЛ! 1:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
Р. Перейра
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
41
Jaden Dixon
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
31
Sol Sidibe
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Хермансен
15
Суттар
23
Вестергор
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
4
Уинкс
22
Казадеи
11
Акгюн
8
Чодури
7
Фатаву
17
Ихеначо
2-5-2-1
12
Траверс
22
Тчамадеу
15
Макнелли
14
Джонсон
29
Лорент
15
Томпсон
18
Бюргер
4
Пирсон
7
Лери
10
Ба
9
Лоу
15
Суттар
15
Коди
15
Коди
15
Суттар
22
Казадеи
4
Ндиди
4
Ндиди
22
Казадеи
7
Фатаву
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
7
Фатаву
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
11
Акгюн
45
Мавидиди
45
Мавидиди
11
Акгюн
9
Лоу
31
31
9
Лоу
10
Ба
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
10
Ба
7
Лери
34
Гэйл
34
Гэйл
7
Лери
Остались в запасе
Лестер
Сток Сити
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
34
Фрэнк Филдинг
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
41
Jaden Dixon
ЦЗ
8
Nikola Jojić
ЦП
7
Андре Видигаль
ЛВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
41
Jaden Dixon
ЦЗ
8
Nikola Jojić
ЦП
7
Андре Видигаль
ЛВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Лестер - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
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