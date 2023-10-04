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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Норвич Сити
Суонси - Норвич Сити: обзор матча 04 октября 2023
Суонси
04.10.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
3'
Д. Лоу
83'
Б. Хамфрис
22'
Г. Сара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Норвич Сити
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Д. Йетс
90'
ГОЛ! 2:1!
Б. Хамфрис
83'
78'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Д. Роу
Желтая карточка
О. Купер
76'
Замена
О. Купер
️️️️
Л. Каллен
72'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Ч. Патино
72'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Б. Кабанго
64'
61'
Желтая карточка
Д. Роу
58'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Спринжетт
58'
Замена
П. Плахета
️️️️
А. Форшоу
58'
Замена
А. Айда
️️️️
Х. У-Джо
Желтая карточка
Л. Каллен
55'
Желтая карточка
J. Key
52'
Желтая карточка
Д. Лоу
48'
22'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сара
18'
Желтая карточка
Б. Гибсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Лоу
Пас отдал
М. Гримес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
2
Josh Key
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
3-2-1-4
19
5
Кабанго
6
Дарлинг
6
Хамфрис
6
Гримес
28
Патино
9
Лоу
2
12
Йетс
35
Патерсон
11
Каллен
4-3-2-1
1
Ганн
3
Стейси
23
Гибсон
25
Даффи
13
Яннулис
23
МакЛин
8
Сара
28
Форшоу
27
Спринжетт
99
Роу
16
У-Джо
5
Кабанго
14
Тимон
14
Тимон
5
Кабанго
28
Патино
4
Фултон
4
Фултон
28
Патино
11
Каллен
8
Купер
8
Купер
11
Каллен
12
Йетс
9
Кухаревич
9
Кухаревич
12
Йетс
99
Роу
16
Фасснахт
16
Фасснахт
99
Роу
28
Форшоу
77
Плахета
77
Плахета
28
Форшоу
27
Спринжетт
11
Эрнандес
11
Эрнандес
27
Спринжетт
16
У-Джо
33
Айда
33
Айда
16
У-Джо
Остались в запасе
Суонси
Норвич Сити
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Суонси - Норвич Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
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