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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдэй
Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 03 октября 2023
Вест Бромвич
03.10.2023, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
13'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Свифт
90'
+3
Замена
Г. Диангана
️️️️
Б. Томас-Асанте
86'
77'
Замена
Д. Бакли
️️️️
У. Волкс
76'
Замена
M. Wilks
️️️️
А. Мусаба
76'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Т. Бакинсон
Замена
К. Таунсенд
️️️️
М. Филлипс
69'
66'
Желтая карточка
Л. Палмер
64'
Замена
Д. Гассама
️️️️
Э. Флетчер
58'
Замена
П. Валентин
️️️️
Х. Дельгадо
ГОЛ! 1:0!
Д. Свифт
Пас отдал
Д. Уоллес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
15
Хуан Дельгадо
ПВ
14
Майкл Смит
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
7
George Byers
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
23
Джейди Гассама
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
4-5-1
1
Палмер
4
Кипр
33
Питерс
5
Бартли
2
Ферлонг
5
Йокушлу
20
Моуатт
8
Свифт
17
Уоллес
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
3-1-2-2-2
32
Васкес
27
14
Фамево
5
Бернард
19
Бакинсон
2
Палмер
6
Волкс
15
Дельгадо
49
Мусаба
11
Флетчер
14
Смит
25
Филлипс
22
Таунсенд
22
Таунсенд
25
Филлипс
8
Свифт
15
Чалоба
15
Чалоба
8
Свифт
23
Томас-Асанте
19
Диангана
19
Диангана
23
Томас-Асанте
15
Дельгадо
2
Валентин
2
Валентин
15
Дельгадо
19
Бакинсон
29
Хендрик
29
Хендрик
19
Бакинсон
6
Волкс
6
Бакли
6
Бакли
6
Волкс
49
Мусаба
12
12
49
Мусаба
11
Флетчер
23
Гассама
23
Гассама
11
Флетчер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдэй
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Cameron Dawson
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
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