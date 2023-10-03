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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Кардифф
Мидлсбро - Кардифф: обзор матча 03 октября 2023
Мидлсбро
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
56'
И. Джонс
84'
Э. Латте-Лат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Кардифф
Замена
А. Бангура
️️️️
Л. Энгель
90'
Замена
М. Роджерс
️️️️
С. Гринвуд
87'
Замена
М. Крукс
️️️️
Р. МакГри
86'
ГОЛ! 2:0!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
М. Форсс
84'
80'
Желтая карточка
Д. Гутас
Желтая карточка
С. Гринвуд
75'
71'
Замена
М. Ромео
️️️️
Э. Адамс
71'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
К. Этете
Замена
М. Форсс
️️️️
Д. Коберн
70'
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
И. Джонс
70'
67'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Р. Уинтл
61'
Замена
И. Угбо
️️️️
O. Tanner
ГОЛ! 1:0!
И. Джонс
Пас отдал
Л. Энгель
56'
36'
Желтая карточка
П. Нг
32'
Желтая карточка
К. Грант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
38
Эбу Адамс
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
7
Kieron Evans
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
4-3-2-1
88
Дьенг
4
Энгель
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Смит
4
Барласер
30
Хакни
8
МакГри
20
Гринвуд
25
Джонс
19
Коберн
3-1-3-3
31
Анвик
38
Нг
25
МакГиннес
6
Гутас
24
Уинтл
38
Адамс
6
Сиопис
32
Роллс
11
28
Этете
9
Грант
4
Энгель
24
Бангура
24
Бангура
4
Энгель
8
МакГри
25
Крукс
25
Крукс
8
МакГри
20
Гринвуд
17
Роджерс
17
Роджерс
20
Гринвуд
25
Джонс
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
25
Джонс
19
Коберн
88
Форсс
88
Форсс
19
Коберн
38
Адамс
2
Ромео
2
Ромео
38
Адамс
28
Этете
10
Колуилл
10
Колуилл
28
Этете
24
Уинтл
47
Робинсон
47
Робинсон
24
Уинтл
11
99
Угбо
99
Угбо
11
Остались в запасе
Мидлсбро
Кардифф
23
Том Гловер
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Сэм Силвера
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Сэм Силвера
ЛВ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Мидлсбро - Кардифф
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
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