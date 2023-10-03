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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 03 октября 2023
Бирмингем Сити
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
4 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
3'
С. Дембеле
23'
К. Миеси
64'
С. Дембеле
90+6'
Д. Джеймс
90+2'
М. Хелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 4:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
Э. Лонгело
90'
+6
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
М. Хелик
Замена
Э. Айву
️️️️
К. Драме
88'
Замена
B. Khela
️️️️
Ж. Бакуна
88'
Замена
С. Хоган
️️️️
Д. Стэнсфилд
76'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
С. Дембеле
76'
Замена
О. Бурк
️️️️
К. Миеси
76'
Желтая карточка
К. Лонг
74'
71'
Замена
К. Харрат
️️️️
Т. Лис
ГОЛ! 3:0!
С. Дембеле
Пас отдал
К. Миеси
64'
61'
Замена
Т. Эдвардс
️️️️
Б. Джексон
Желтая карточка
Ж. Бакуна
58'
55'
Желтая карточка
М. Пирсон
46'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Б. Уайлс
46'
Замена
Д. Хедли
️️️️
Д. Руффельс
46'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Бургзорг
Желтая карточка
Д. Стэнсфилд
34'
ГОЛ! 2:0!
К. Миеси
Пас отдал
К. Драме
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Дембеле
Пас отдал
И. Суньич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
5
Крыстиан Белик
ОП
23
Кодзи Миеси
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Джек Радони
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Нил Уорнок
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
4-2-2-1-1
26
Радди
45
Лонгело
28
Сэндерсон
13
Лонг
16
Драме
26
Суньич
5
Белик
23
Миеси
7
Бакуна
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
3-2-2-2
21
Николлс
3
Накаяма
12
Лис
5
Пирсон
7
Джексон
3
Руффельс
5
Радони
26
Уайлс
42
Томас
37
Бургзорг
16
Драме
4
Айву
4
Айву
16
Драме
7
Бакуна
8
8
7
Бакуна
23
Дембеле
8
Джеймс
8
Джеймс
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
25
Хоган
25
Хоган
28
Стэнсфилд
23
Миеси
7
Бурк
7
Бурк
23
Миеси
3
Руффельс
3
Хедли
3
Хедли
3
Руффельс
7
Джексон
12
Эдвардс
12
Эдвардс
7
Джексон
26
Уайлс
94
Диарра
94
Диарра
26
Уайлс
37
Бургзорг
37
Корома
37
Корома
37
Бургзорг
12
Лис
23
Харрат
23
Харрат
12
Лис
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
12
Крис Максвелл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
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