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Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри: обзор матча 30 сентября 2023
Куинз Парк Рейнджерс
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 3
Завершен
Ковентри
90'
К. Пал
56'
Э. Симмс
60'
Д. Экклз
68'
Э. Симмс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри
ГОЛ! 1:3!
К. Пал
90'
79'
Замена
Х. Райт
️️️️
Э. Симмс
79'
Замена
Я. Аяри
️️️️
Д. Аллен
Желтая карточка
А. Доззел
77'
75'
Желтая карточка
Д. Аллен
68'
ГОЛ! 0:3!
Э. Симмс
Пас отдал
Д. Аллен
Желтая карточка
С. Кук
65'
Желтая карточка
С. Армстронг
63'
Замена
С. Армстронг
️️️️
К. Уиллок
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Экклз
Пас отдал
Д. Латибодье
56'
ГОЛ! 0:1!
Э. Симмс
Пас отдал
Л. Бинкс
Желтая карточка
П. Смит
53'
51'
Желтая карточка
Д. Дасилва
Замена
Д. Кларк-Салтер
️️️️
М. Фокс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
11
Пол Смит
ПВ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4-2-3-1
31
Бегович
3
Пал
27
Кук
3
Фокс
29
Какай
21
Доззел
26
Филд
16
Уиллок
10
Хаир
11
Смит
13
Дайкс
3-2-3-2
13
Уилсон
4
Бинкс
22
Латибодье
4
Томас
5
МакФадзин
12
Дасилва
28
Экклз
4
Келли
24
Аллен
9
Симмс
24
Гудден
3
Фокс
6
Кларк-Салтер
6
Кларк-Салтер
3
Фокс
16
Уиллок
22
Армстронг
22
Армстронг
16
Уиллок
24
Аллен
26
Аяри
26
Аяри
24
Аллен
9
Симмс
11
Райт
11
Райт
9
Симмс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ковентри
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
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