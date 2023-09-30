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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Суонси
Миллуолл - Суонси: обзор матча 30 сентября 2023
Миллуолл
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
0 : 3
Завершен
Суонси
22'
Д. Лоу (П)
57'
М. Гримес
79'
Н. Кухаревич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Суонси
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
З. Флемминг
80'
Замена
Д. МакНамара
️️️️
М. Уоллес
80'
79'
ГОЛ! 0:3!
Н. Кухаревич
Пас отдал
J. Key
78'
Замена
О. Купер
️️️️
Л. Каллен
73'
Желтая карточка
Б. Кабанго
70'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Ч. Патино
Замена
А. Эмаху
️️️️
А. Кэмпбелл
70'
66'
Желтая карточка
C. Rushworth
63'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Д. Патерсон
57'
ГОЛ! 0:2!
М. Гримес
Пас отдал
Д. Патерсон
Замена
Р. Эсс
️️️️
Б. Нортон-Каффи
46'
46'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Д. Йетс
Замена
Д. Брайан
️️️️
Р. Лонгман
46'
Желтая карточка
Р. Лонгман
45'
+3
Желтая карточка
Д. Купер
22'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Райан Леонард
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
2
Josh Key
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
3-1-2-2-2
33
Биалковски
3
Уоллес
5
Купер
18
Нортон-Каффи
16
Кэмпбелл
18
Леонард
24
Де Норре
9
Флемминг
47
Лонгман
15
Нисбет
20
Уотмор
3-2-1-4
19
6
Дарлинг
6
Хамфрис
5
Кабанго
6
Гримес
28
Патино
9
Лоу
11
Каллен
35
Патерсон
12
Йетс
2
47
Лонгман
23
Брайан
23
Брайан
47
Лонгман
3
Уоллес
20
МакНамара
20
МакНамара
3
Уоллес
9
Флемминг
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
18
Нортон-Каффи
11
Эсс
11
Эсс
18
Нортон-Каффи
16
Кэмпбелл
10
Эмаху
10
Эмаху
16
Кэмпбелл
35
Патерсон
14
Тимон
14
Тимон
35
Патерсон
28
Патино
4
Фултон
4
Фултон
28
Патино
11
Каллен
8
Купер
8
Купер
11
Каллен
12
Йетс
9
Кухаревич
9
Кухаревич
12
Йетс
Остались в запасе
Миллуолл
Суонси
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Миллуолл - Суонси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
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