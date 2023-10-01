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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Лестер
Блэкберн - Лестер: обзор матча 01 октября 2023
Блэкберн
01.10.2023, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 4
Завершен
Лестер
9'
С. Шмодикс
4'
В. Фас
28'
Д. Варди
82'
К. Ихеначо (П)
88'
К. Дьюсбери-Холл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Лестер
88'
ГОЛ! 1:4!
К. Дьюсбери-Холл
Пас отдал
Ю. Акгюн
Замена
Д. Ранкин-Костелло
️️️️
Г. Пикеринг
88'
Замена
С. Тронстад
️️️️
А. Уортон
84'
Замена
С. Телалович
️️️️
Д. Маркандай
83'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Ихеначо
76'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
К. МакАтир
76'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
71'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
С. Мавидиди
71'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Р. Перейра
Желтая карточка
А. Уортон
70'
Замена
Т. Долан
️️️️
А. Сигурдссон
62'
Замена
Л. Вальстедт
️️️️
Э. Пирс
61'
58'
Замена
К. МакАтир
️️️️
И. Фатаву
Желтая карточка
Х. Картер
48'
46'
Желтая карточка
Я. Вестергор
30'
Желтая карточка
С. Мавидиди
28'
ГОЛ! 1:2!
Д. Варди
Пас отдал
О. Ндиди
15'
Желтая карточка
И. Фатаву
ГОЛ! 1:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
Л. Трэвис
9'
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Фас
Пас отдал
И. Фатаву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
23
Энди Моран
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Блэкберн
16
Скотт Уортон
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
19
Зак Гилсенан
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
17
Семир Телалович
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пирс
17
Картер
5
Хайам
27
Трэвис
3
Пикеринг
2
Бриттан
20
Уортон
23
Моран
11
Шмодикс
24
Маркандай
10
Сигурдссон
4-1-2-1-2
1
Хермансен
21
Перейра
4
Фас
23
Вестергор
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
4
Уинкс
7
Фатаву
9
Варди
45
Мавидиди
3
Пикеринг
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
20
Уортон
6
Тронстад
6
Тронстад
20
Уортон
10
Сигурдссон
24
Долан
24
Долан
10
Сигурдссон
1
Пирс
1
Вальстедт
1
Вальстедт
1
Пирс
24
Маркандай
17
Телалович
17
Телалович
24
Маркандай
21
Перейра
8
Чодури
8
Чодури
21
Перейра
45
Мавидиди
11
Акгюн
11
Акгюн
45
Мавидиди
МакАтир
22
Казадеи
22
Казадеи
МакАтир
7
Фатаву
20
МакАтир
20
МакАтир
7
Фатаву
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
Остались в запасе
Блэкберн
Лестер
16
Скотт Уортон
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
19
Зак Гилсенан
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
16
Скотт Уортон
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
19
Зак Гилсенан
ЦП
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Блэкберн - Лестер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
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2 : 1
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