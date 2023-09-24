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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Халл Сити
Сток Сити - Халл Сити: обзор матча 24 сентября 2023
Сток Сити
24.09.2023, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 3
Завершен
Халл Сити
77'
А. Видигаль
30'
А. Коннолли
32'
А. Траоре
74'
Р. Слатер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Халл Сити
90'
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
Ж. Мишель Сери
81'
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Р. Винагре
Замена
Д. Ба
️️️️
С. Хакшабанович
80'
Замена
К. Хувер
️️️️
Д. Джонсон
80'
ГОЛ! 1:3!
А. Видигаль
Пас отдал
Д. Томпсон
77'
Желтая карточка
Д. Лорент
75'
74'
ГОЛ! 0:3!
Р. Слатер
Пас отдал
Т. Мортон
65'
Замена
С. Твайн
️️️️
А. Траоре
65'
Замена
Л. Делап
️️️️
А. Коннолли
55'
Желтая карточка
Д. Гривз
45'
+4
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
Желтая карточка
Б. Уилмот
42'
38'
Желтая карточка
Э. Джонс
Замена
Уэсли
️️️️
В. Бюргер
35'
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Траоре
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Коннолли
Пас отдал
Д. Филоджин
Замена
А. Видигаль
️️️️
Т. Кэмбелл
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
27
Реган Слатер
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
3-4-1-2
12
Траверс
15
Макнелли
16
Уилмот
5
Роуз
18
Бюргер
14
Джонсон
29
Лорент
15
Томпсон
29
Хакшабанович
23
Кэмбелл
7
Гуч
4-1-3-1-1
21
Оллсоп
5
Джонс
24
Гривз
29
Кристи
19
Винагре
27
Слатер
10
Траоре
23
Мортон
14
Сери
11
Филоджин
10
Коннолли
14
Джонсон
25
Хувер
25
Хувер
14
Джонсон
29
Хакшабанович
10
Ба
10
Ба
29
Хакшабанович
23
Кэмбелл
7
Видигаль
7
Видигаль
23
Кэмбелл
18
Бюргер
7
Уэсли
7
Уэсли
18
Бюргер
19
Винагре
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
19
Винагре
10
Траоре
10
Твайн
10
Твайн
10
Траоре
14
Сери
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
14
Сери
10
Коннолли
19
Делап
19
Делап
10
Коннолли
Остались в запасе
Сток Сити
Халл Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
31
Sol Sidibe
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
31
Sol Sidibe
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Сток Сити - Халл Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
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