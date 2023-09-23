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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Саутгемптон
Мидлсбро - Саутгемптон: обзор матча 23 сентября 2023
Мидлсбро
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
44'
Р. МакГри
65'
Д. Хаусон (П)
17'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Саутгемптон
Замена
С. Силвера
️️️️
И. Джонс
90'
+1
83'
Замена
Д. Арибо
️️️️
У. Смоллбоун
Замена
Т. Смит
️️️️
Р. ван ден Берг
73'
72'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Ч. Адамс
72'
Замена
С. Эдози
️️️️
Ш. Чарльз
69'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Р. Фрейзер
Замена
С. Гринвуд
️️️️
М. Крукс
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Хаусон
65'
Желтая карточка
Х. Хакни
58'
Желтая карточка
И. Джонс
53'
46'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
М. Холгейт
ГОЛ! 1:1!
Р. МакГри
44'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Ч. Адамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
17
Сэм Силвера
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
1-5-2-2
88
Дьенг
23
Фрай
30
Хакни
27
О'Брайен
25
Крукс
8
МакГри
16
Хаусон
26
Ленихэн
25
Джонс
33
ван ден Берг
19
Коберн
4-1-2-1-2
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
27
Холгейт
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
19
Чарльз
12
Смоллбоун
4
Даунс
10
Фрейзер
19
Адамс
10
Армстронг
33
ван ден Берг
2
Смит
2
Смит
33
ван ден Берг
25
Крукс
20
Гринвуд
20
Гринвуд
25
Крукс
25
Джонс
17
Силвера
17
Силвера
25
Джонс
27
Холгейт
3
Мэннинг
3
Мэннинг
27
Холгейт
19
Адамс
17
Армстронг
17
Армстронг
19
Адамс
12
Смоллбоун
18
Арибо
18
Арибо
12
Смоллбоун
10
Фрейзер
7
Сулемана
7
Сулемана
10
Фрейзер
19
Чарльз
23
Эдози
23
Эдози
19
Чарльз
Остались в запасе
Мидлсбро
Саутгемптон
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Мидлсбро - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
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