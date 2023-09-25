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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Хаддерсфилд Таун
Ковентри - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 25 сентября 2023
Ковентри
25.09.2023, понедельник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
27'
Я. Аяри
90+5'
М. Хелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Хаддерсфилд Таун
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
М. Хелик
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Т. Сакамото
89'
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Д. Дасилва
89'
85'
Желтая карточка
Д. Радони
84'
Замена
K. Hudlin
️️️️
Б. Уайлс
Желтая карточка
Л. Бинкс
82'
79'
Желтая карточка
М. Хелик
78'
Замена
К. Харрат
️️️️
Д. Корома
Замена
Д. Аллен
️️️️
Я. Аяри
70'
Замена
Х. Райт
️️️️
Э. Симмс
70'
66'
Желтая карточка
Д. Корома
64'
Замена
С. Томас
️️️️
Д. Хедли
Желтая карточка
Д. Дасилва
41'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аяри
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
23
Кайан Харрат
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
4-3-1-2
13
Уилсон
12
Дасилва
5
МакФадзин
4
Бинкс
4
Томас
28
Экклз
4
Келли
26
Аяри
7
Сакамото
9
Симмс
24
Гудден
3-2-3-1-1
21
Николлс
6
Хелик
3
Накаяма
5
Пирсон
3
Хедли
7
Джексон
5
Радони
6
Хогг
26
Уайлс
37
Бургзорг
37
Корома
12
Дасилва
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
12
Дасилва
7
Сакамото
22
Латибодье
22
Латибодье
7
Сакамото
26
Аяри
24
Аллен
24
Аллен
26
Аяри
9
Симмс
11
Райт
11
Райт
9
Симмс
3
Хедли
42
Томас
42
Томас
3
Хедли
37
Корома
23
Харрат
23
Харрат
37
Корома
26
Уайлс
25
25
26
Уайлс
Остались в запасе
Ковентри
Хаддерсфилд Таун
40
Брэд Коллинс
ВР
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
12
Крис Максвелл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Ковентри - Хаддерсфилд Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
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