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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 22 сентября 2023
Бирмингем Сити
22.09.2023, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Д. Стэнсфилд
90'
+1
76'
Замена
К. Уиллок
️️️️
С. Армстронг
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
72'
Замена
С. Дембеле
️️️️
К. Миеси
71'
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
67'
66'
Замена
А. Адома
️️️️
П. Смит
61'
Желтая карточка
П. Смит
Желтая карточка
Ж. Бакуна
54'
45'
Желтая карточка
С. Филд
Замена
О. Бурк
️️️️
К. Андерсон
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
11
Пол Смит
ПВ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
4-1-2-3
26
Радди
3
Бьюкэнан
28
Сэндерсон
13
Лонг
16
Драме
5
Белик
7
Бакуна
23
Миеси
25
Хоган
21
Андерсон
28
Стэнсфилд
4-2-2-2
31
Бегович
27
Кук
3
Фокс
29
Какай
3
Пал
21
Доззел
26
Филд
11
Смит
10
Хаир
22
Армстронг
13
Дайкс
23
Миеси
23
Дембеле
23
Дембеле
23
Миеси
21
Андерсон
7
Бурк
7
Бурк
21
Андерсон
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
11
Смит
37
Адома
37
Адома
11
Смит
22
Армстронг
16
Уиллок
16
Уиллок
22
Армстронг
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
1
Джо Уолш
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
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